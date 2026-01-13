Ekonomisti traže snažan digitalni euro u službi javnog interesa

Skupina od 70 ekonomista apelira na zastupnike Europskog parlamenta da zaštite projekt digitalnog eura od utjecaja lobija te osiguraju neovisnost o stranim platnim sustavima i stabilnost tržišta

Sandro Vrbanus utorak, 13. siječnja 2026. u 12:42

Skupina ekonomista i stručnjaka za ekonomsku politiku uputila je otvoreno pismo zastupnicima Europskog parlamenta pod nazivom "Digitalni euro: neka prevlada javni interes!". U pismu upozoravaju da su trenutačni politički pregovori izloženi riziku slabljenja projekta, što bi Europu moglo ostaviti ranjivom i ovisnom o vanjskim čimbenicima. Potpisnici naglašavaju da digitalni euro nije tek opcija, već ključni instrument za očuvanje europske monetarne suverenosti u digitalnom dobu.

Suverenost platne infrastrukture

Trenutačnim platnim sustavom u Europi dominira mali broj korporacija sa sjedištem izvan Europe, pri čemu se u čak trinaest zemalja eurozone osnovna maloprodajna plaćanja oslanjaju isključivo na međunarodne kartične sustave bez domaće alternative. Takva ovisnost o pružateljima usluga iz Sjedinjenih Američkih Država izlaže građane i poduzeća geopolitičkim pritiscima i sistemskim rizicima koji su izvan kontrole europskih institucija, smatra ova skupina od 70 stručnjaka.

Robusni javni digitalni euro ističu kao jedinu obranu od dominacije privatnih stablecoina i stranih platnih giganata. Projekt bi trebao stvoriti izravnu vezu između građana i Europske središnje banke, pružajući sigurnost javnog novca u digitalnom obliku koji bi dopunjavao, a ne zamijenio gotovinu. Stručnjaci inzistiraju na tome da usluga mora biti besplatna za osnovne potrebe, raditi u mrežnom i izvanmrežnom načinu rada te štititi privatnost korisnika.

Da bi projekt uspio, digitalni euro mora biti dostupan svim stanovnicima Europe, uključujući i one bez bankovnih računa. Potpisnici pisma dodatno upozoravaju da će digitalni euro postati beznačajan ako limiti za njegovo držanje ostanu preniski ili ako se velikom dijelu poduzeća dopusti njegovo odbijanje. Naglašavaju važnost postavljanja velikodušnih i postupno rastućih ograničenja na iznose koji se mogu držati u digitalnim eurima kako bi on postao vjerodostojno sredstvo pohrane vrijednosti.

Neće biti druge prilike

Pismo završava apelom Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji da se odupru kratkovidnim interesima financijskih lobija. Cilj treba biti stvoriti okosnicu suverene europske platne infrastrukture temeljene na domaćim pružateljima usluga uz najviše standarde privatnosti. Takav sustav pružio bi kućanstvima i tvrtkama pouzdanu opciju javnog novca, dok bi istovremeno poticao inovacije u europskom financijskom sektoru.

Autori upozoravaju da Europa možda neće dobiti drugu priliku za uspostavu kontrole nad vlastitim novcem. Ključno pitanje pred donositeljima odluka jest hoće li Europljani sami upravljati svojim financijama ili će dopustiti vanjskim akterima da to čine umjesto njih. Digitalni euro ne smije postati simbolični kompromis, već funkcionalan alat koji će osigurati otpornost i stabilnost cijelog kontinenta, zaključuje se u pismu.



