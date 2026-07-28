Elon Musk pokrenuo 𝕏 Money: društvena mreža pretvara se u digitalnu banku

𝕏 Money od ponedjeljka se uvodi za Premium i Premium+ pretplatnike u Sjedinjenim Američkim Državama.

Elon Musk ne odustaje od svoje dugogodišnje vizije o aplikacije za sve (everything app): društvena mreža 𝕏 službeno je počela s uvođenjem usluge 𝕏 Money za Premium i Premium+ korisnike na području Sjedinjenih Američkih Država.

Nova opcija unutar aplikacije Korisnicima omogućuje slanje novca u realnom vremenu unutar platforme, primanje plaće putem izravnog depozita do dva dana ranije te plaćanje računa i slanje doznaka.

Your money, on the world’s most powerful network



𝕏 Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn — X Money (@XMoney) July 27, 2026

Metalna kartica i partnerstvo s bankama

Uz digitalni novčanik korisnici dobivaju i fizičku metalnu Visa debitnu karticu koja nosi njihov 𝕏 handle, korisničko ime, uz podršku za Apple Pay i Google Wallet.

Među ključnim pogodnostima koje 𝕏 ističe nalaze se godišnji prinos (APY) do 6% na sredstva pohranjena na računu, ovisno o razini pretplate i uvjetima izravnog depozita, zatim 3% povrata novca (cashback) pri kupnji te izostanak naknada za podizanje gotovine na bankomatima diljem svijeta i za inozemne transakcije.

Budući da 𝕏 nije licencirana bankarska institucija, financijske usluge i depozitne račune osigurava partnerska Cross River Bank uz osiguranje depozita američkog FDIC-a, dok se sigurnost transakcija temelji na passkey tehnologiji umjesto klasičnih zaporki.

Izravan napad na Venmo, PayPal i tradicionalne banke

Lansiranje usluge stavlja Muskovu platformu u izravni okršaj s divovima poput PayPala, Venma i Cash Appa, ali i s tradicionalnim fintech igračima i bankovnim aplikacijama.

Iako servis u ovoj fazi ne uključuje kriptovalute i primarno je usmjeren na fiat valute, analitičari ističu da je riječ o dosad najozbiljnijem pokušaju spajanja društvenih mreža i svakodnevnih financijskih transakcija na zapadnom tržištu. Pokaže li se model uspješnim u SAD-u, očekuje se postupno širenje usluge i na druga globalna tržišta.