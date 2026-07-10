Europski parlament odobrio početak pregovora o uvođenju digitalnog eura

Eurozastupnici su izglasali nastavak zakonodavnog procesa za uvođenje digitalnog eura, s ciljem jačanja europske financijske neovisnosti i osiguravanja besplatnih osnovnih digitalnih usluga

Sandro Vrbanus petak, 10. srpnja 2026. u 12:31

Europski parlament službeno je podržao otvaranje pregovora s Vijećem Europske unije o prijedlogu uvođenja digitalnog eura. Odluka o pokretanju međuinstitucijskih pregovora o stvaranju digitalnog eura usvojena je ovog četvrtka. Naglašeno je da je glavni cilj uvođenja digitalnog eura ponuditi građanima siguran način plaćanja te smanjiti ovisnost o pružateljima platnih usluga izvan Europske unije.

Značajke novog novca

Prema pregovaračkom stajalištu Parlamenta, digitalni euro funkcionirat će kao novi, elektronički oblik novca koji će izdavati Europska središnja banka, a građani će ga moći koristiti u online i offline okruženju. Sustav će u sebi imati ugrađene stroge mehanizme zaštite privatnosti. To znači da će se transakcije verificirati bez izlaganja osobnih podataka, koji će se obrađivati isključivo u mjeri koja je nužna za samo funkcioniranje sustava.

Većina poduzeća bit će zakonski obvezna prihvatiti plaćanje digitalnim eurima. Od ove obveze bit će izuzeti samo samozaposleni pojedinci te mala i mikro poduzeća koja inače ne prihvaćaju nikakve druge oblike digitalnog plaćanja. Za same građane, osnovne usluge povezane s digitalnim eurom – poput otvaranja računa, držanja i upravljanja sredstvima te pristupa barem jednom instrumentu plaćanja – bit će u potpunosti besplatne.

Gotovina ostaje

Kako bi se zaštitila stabilnost postojećeg financijskog sustava, zakonodavni prijedlog predviđa uvođenje gornje granice, odnosno limita na iznos digitalnih eura koje pojedinac može držati. Distribuciju ove valute, osim banaka u eurozoni, moći će obavljati i banke te pružatelji platnih usluga iz država članica Europske unije koje ne koriste euro kao službenu valutu.

Usvojena pregovaračka pozicija također strogo obvezuje države članice eurozone na očuvanje dostupnosti fizičkog novca. Poduzeća neće smjeti odbiti prihvatiti gotovinu, a države će morati redovito pratiti njezinu dostupnost na terenu. Posebna pozornost u nadzoru morat će se posvetiti ranjivim skupinama društva, kao što su starije osobe, građani s niskim prihodima te pojedinci koji nemaju pristup tradicionalnom bankarskom sustavu.

Pregovori s irskim predsjedništvom Vijeća o usklađenju oko finalnog teksta regulative započet će, kažu, uskoro.

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