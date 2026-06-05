Kompanija Block uvodi „čarobne štapiće“ za plaćanje: Cash App cilja na mlađe generacije

Uvođenjem uređaja koji brišu granicu između igračke, modnog dodatka i financijskog alata, Jack Dorsey nastavlja svoju viziju transformacije transakcija u nešto što je „brzo, lako i cool“

U eri nevidljivih digitalnih transakcija i plaćanja prislanjanjem mobitela, kompanija Block Inc. odlučila je proces kupovine učiniti zabavnim. Cash App, podružnica pod vodstvom Jacka Dorseyja, lansirala je novi uređaj koji izgledom podsjeća na minijaturni svjetlucavi čarobni štapić, no u sebi krije čip za beskontaktno plaćanje. Ciljna tržišna skupina je mlađa demografija, prvenstveno tinejdžeri i mlađe odrasle osobe, kojima se proces plaćanja želi pretvoriti u društveni događaj.

Plaćanje kao modni dodatak

„Vidimo jedinstvenu priliku da plaćanja po prvi put učinimo vidljivima i društvenima“, izjavio je Thomas Templeton, voditelj hardverskog odjela u Blocku. Prema njegovim riječima, rani korisnici pokazali su entuzijazam prema novom formatu, koristeći štapić kao svojevrsni modni detalj prilikom plaćanja.

Block planira koristiti koncept „čipa u predmetu“ kako bi tehnologiju integrirao u različite fizičke objekte, od narukvica za praćenje zdravlja do šilterica, prilagođavajući ponudu različitim profilima korisnika.

Tinejdžeri kao ključni tržišni udio

Američki tinejdžeri postali su primarna meta Blocka. Kompanija navodi da svaki peti američki tinejdžer već posjeduje prilagodljivu Cash App karticu, a novi uređaji poput štapića trebali bi dodatno učvrstiti tu poziciju. Interesantno je da je inspiracija za uređaj došla s društvenih mreža, gdje su slični neslužbeni dodaci za kartice već postali viralni hit u trgovinama i zabavnim parkovima. Za razliku od tradicionalnih banaka gdje je prosječna dob korisnika oko 50 godina, Blockov „Green“ program privlači znatno mlađu populaciju s prosjekom od 34 godine.

Povratak nakon regulatornih izazova

Cash App se nastoji oporaviti od turbulentnog razdoblja. Nakon meteorskog uspona započetog 2013. godine, potaknutog popularnošću u hip-hop kulturi, aplikacija se suočila s ozbiljnim regulatornim problemima. Kontroverze oko provjere korisnika i borbe protiv prijevara rezultirale su nagodbama vrijednim stotine milijuna dolara 2024. i 2025. godine, što je privremeno dovelo do pada broja korisnika.

Sada, s fokusom na mlađe, Block nastoji izgraditi dugoročnu lojalnost. Strategija se očito isplaćuje jer je bruto dobit Cash Appa u prvom kvartalu porasla za 38% u odnosu na prethodnu godinu.