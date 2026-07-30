Korisnicima Revoluta stiže besplatna osnovna pretplata na ChatGPT, ali ima jedna kvaka...

Financijska platforma Revolut sklopila je partnerstvo s OpenAI-jem čime omogućuje svojim korisnicima od tri do dvanaest mjeseci besplatnog korištenja naprednijeg modela ChatGPT Go

Popularna fintech institucija Revolut službeno je integrirala ChatGPT Go u svoje pretplatničke pakete u sklopu novog partnerstva s kompanijom OpenAI. Ova suradnja uz aplikaciju te financijske platforme donosi i prednosti umjetne inteligencije, a svim će korisnicima biti omogućen pristup naprednijim digitalnim alatima – bez potrebe za otvaranjem zasebnih pretplata ili plaćanjem dodatnih mjesečnih računa.

Revolut, koji prema vlastitim podacima trenutno broji više od 75 milijuna korisnika diljem svijeta, time nastoji dodati novu vrijednost svojim uslugama te omogućiti širu primjenu AI alata u svakodnevnom radu i komunikaciji.

Pogodnosti ovise o paketu

Trajanje besplatnog pristupa ovisi o razini pretplate koju korisnik posjeduje unutar aplikacije. Korisnici najvišeg paketa Ultra dobivaju 12 mjeseci pristupa usluzi ChatGPT Go, uz dodatan 12-mjesečni pristup za jednog odabranog prijatelja. Pretplatnici paketa Metal ostvaruju pravo na godinu dana besplatne usluge, dok korisnici paketa Premium i Revolut Pro dobivaju šest mjeseci pristupa. Čak i korisnici besplatnog paketa Standard će dobiti nešto – tri mjeseca promotivnog razdoblja pretplate na ChatGPT Go.

Uvođenje nove pogodnosti odvijat će se postupno. Korisnici plaćenih paketa i Revolut Pro računa mogu odmah aktivirati pretplatu unutar aplikacije, dok će korisnicima paketa Plus i Standard mogućnost postati dostupna tijekom narednih tjedana.

Servis ChatGPT Go pokreće OpenAI-jev model GPT-5.6 te predstavlja napredniju verziju alata u odnosu na besplatnu inačicu. Između ostalog, donosi viša ograničenja potrošnje, mogućnost učitavanja datoteka i analize dokumenata, generiranje slika te naprednu funkciju memorije. Inače mjesečna pretplata za taj paket u Hrvatskoj košta 8 eura.