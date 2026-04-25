CERN-ova analiza rijetkih raspada čestica ukazuje na odstupanja od Standardnog modela

Znanstvenici u CERN-u zabilježili su anomalije u ponašanju subatomskih čestica koje bi mogle srušiti pedeset godina staru fizikalnu teoriju i objasniti misterije poput tamne tvari i gravitacije

Sandro Vrbanus subota, 25. travnja 2026. u 20:05
📷 Maximilien Brice (CERN)
Maximilien Brice (CERN)

Nedavna istraživanja provedena na Velikom hadronskom sudarivaču (LHC) u CERN-u sugeriraju da smo sve bliže otkrivanju nove, dosad nepoznate fizike – što je i bio jedan od glavnih motiva za izgradnju tog skupocjenog postrojenja. Rezultati eksperimenta LHCb ukazuju na to da se određene subatomske čestice ne ponašaju u skladu s predviđanjima Standardnog modela, teorije koja već pola stoljeća dominira modernom fizikom.

Put do nove fizike?

Iako je Standardni model pružio dosad najbolje razumijevanje temeljnih sila i čestica, on ne nudi objašnjenja za gravitaciju niti za tamnu tvar, koja čini oko četvrtinu svemira, pa fizičari smatraju da bi ga trebalo nadograditi. U ovom slučaju, znanstvenici su se fokusirali na proučavanje raspada B-mezona, procesa u kojem se te čestice transformiraju u druge jedinice materije.

Analizom podataka prikupljenih sudarima protona u tunelu LHC-a, uočeno je da način na koji se ovi raspadi odvijaju izravno proturječi utvrđenim postavkama. Preciznije, mjerenja pokazuju odstupanje od četiri standardne devijacije, što znači da je vjerojatnost da se radi o slučajnoj fluktuaciji podataka tek 1 prema 16.000.

"Pingvini" u akceleratoru

Središte pozornosti ovog istraživanja su takozvani "elektroslabi pingvinski raspadi". Naziv potječe od specifičnog vizualnog prikaza transformacije B-mezona u kaon, pion i dva miona, koji svojim oblikom podsjeća na pingvina. Ovi su događaji iznimno rijetki u prirodi – prema Standardnom modelu, tek se jedan od milijun B-mezona raspada na ovaj način. Upravo ta rijetkost omogućuje znanstvenicima da posredno uoče utjecaj potencijalnih novih, iznimno teških čestica koje se ne mogu izravno proizvesti u LHC-u.

"Pingvinski" dijagram 📷 ITEP Lectures in Particle Physics and Field Theory
"Pingvinski" dijagram ITEP Lectures in Particle Physics and Field Theory

Takva neizravna promatranja imaju povijesni presedan u fizici. Primjerice, radioaktivnost je otkrivena čak 80 godina prije nego što su izravno viđeni W-bozoni, čestice odgovorne za taj proces. Trenutačni rezultati iz eksperimenta LHCb podudaraju se s neovisnim, iako manje preciznim nalazima eksperimenta CMS objavljenima ranije ove godine, što dodatno učvršćuje tezu o postojanju neotkrivenih sila ili čestica poput "leptokvarkova", pišu znanstvenici, čiji je rad prihvaćen za objavu u časopisu Physical Review Letters.

Najava novih eksperimenata

Iako je objava prilično intrigantna i izaziva uzbuđenje u znanstvenoj zajednici, "zlatni standard" za potvrdu novih otkrića i teorija zahtijeva pouzdanost od pet standardnih devijacija (pet sigma), dok trenutačni rezultati ostaju na četiri – no, ima nade da bi se oni mogli potvrditi u dogledno vrijeme.

Sadašnja analiza temeljila se na 650 milijardi raspada zabilježenih do 2018. godine, no eksperiment LHCb u međuvremenu je prikupio triput više podataka. Dodatno, planirane nadogradnje sustava tijekom 2030-ih godina omogućit će prikupljanje čak 15 puta većeg skupa podataka. Njihova analiza mogla bi donijeti konačnu potvrdu i otvoriti vrata novom razumijevanju funkcioniranja svemira na njegovoj najelementarnijoj razini.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi