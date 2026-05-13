Canon predstavio EOS R6 V i prvi RF objektiv s ugrađenim motoriziranim zumiranjem

Canon je predstavio novi bezzrcalni fotoaparat EOS R6 V te objektiv RF 20-50MM F4L IS USM PZ, prvi RF objektiv punog kadra s ugrađenim motoriziranim zumiranjem. Kako navodi i sam proizvođač, riječ je o fotoaparatu koji je namijenjen profesionalnim kreatorima sadržaja.

Naime, EOS R6 V dolazi sa senzorom punog kadra i podrškom za 7K RAW video do 60 FPS-a, 4K video uz oversampling do 60 FPS-a te 4K pri 120 FPS-a za usporene snimke. Canon navodi da fotoaparat koristi 5-osnu stabilizaciju slike s učinkom do 7,5 koraka te sustav Dual Pixel CMOS AF II s prepoznavanjem ljudi, životinja i vozila. Model podržava i Open Gate snimanje preko cijele površine senzora, što omogućuje naknadno prilagođavanje kadra za horizontalne i vertikalne formate.

Kućište mase 688 grama uključuje aktivno hlađenje, podršku za snimanje na dvije kartice, četverokanalno snimanje zvuka i USB-C povezivanje za 4K 60p streaming i rad u ulozi web-kamere. Za fotografiju je dostupan način kontinuiranog snimanja do 40 FPS-a uz elektronički zatvarač te fotografije rezolucije 32,5 MP.

Uz fotoaparat je predstavljen i RF 20-50MM F4L IS USM PZ, novi objektiv serije L s rasponom žarišne duljine od 20 do 50 mm i konstantnim otvorom blende f/4. Objektiv donosi ugrađeno motorizirano zumiranje koje se može koristiti za servo zumiranje tijekom snimanja videa ili preciznu elektroničku kontrolu pri fotografiranju. Canon ističe da objektiv teži 420 grama te nudi do šest koraka optičke stabilizacije slike, odnosno do osam koraka u kombinaciji s kompatibilnom stabilizacijom u kućištu.