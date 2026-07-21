Kodak proširuje ponudu jeftinim analognim fotoaparatom

Kodakov novi analogni fotoaparat oslanja se na jednostavnost, uz fiksni objektiv, automatsku bljeskalicu i ručno premotavanje filma

Reto Project predstavio je novi analogni fotoaparat Kodak EC35, pristupačni 35-milimetarski point-and-shoot model namijenjen svima koji žele jednostavno iskustvo fotografiranja na film. Riječ je o još jeftinijoj alternativi Kodaka Snapic A1, a njegova preporučena cijena u SAD-u iznosi svega 35 dolara.

Naime, Kodak EC35 opremljen je 25-milimetarskim akrilnim objektivom s fiksnim otvorom blende f/10 i brzinom zatvarača od 1/100 sekunde. Koristi ručno premotavanje filma te ima ugrađenu automatsku bljeskalicu, što ga po mogućnostima svrstava uz bok klasičnim jednokratnim fotoaparatima.

Foto: Reto

Za razliku od skupljeg modela A1, EC35 nema mogućnost dvostruke ekspozicije ni zonsko fokusiranje. Umjesto toga, naglasak je stavljen na što jednostavnije korištenje, a jedina istaknutija značajka je klizni poklopac objektiva inspiriran Olympusovim Stylusom.

Fotoaparat će biti dostupan u više boja, uključujući žutu, ljubičastu, svijetloplavu, ružičastu i zelenu. Poklopac objektiva dolazi u nešto tamnijoj nijansi od ostatka kućišta, čime se postiže suptilan kontrast, dok i crna te bijela izvedba imaju detalje u drugoj boji.

Foto: Reto

Kodak EC35 trenutačno je dostupan za prednarudžbu u SAD-u i UK-u, no dostupnost i cijena za europsko tržište zasad nisu objavljene.