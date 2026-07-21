Kodak proširuje ponudu jeftinim analognim fotoaparatom
Kodakov novi analogni fotoaparat oslanja se na jednostavnost, uz fiksni objektiv, automatsku bljeskalicu i ručno premotavanje filma
Reto Project predstavio je novi analogni fotoaparat Kodak EC35, pristupačni 35-milimetarski point-and-shoot model namijenjen svima koji žele jednostavno iskustvo fotografiranja na film. Riječ je o još jeftinijoj alternativi Kodaka Snapic A1, a njegova preporučena cijena u SAD-u iznosi svega 35 dolara.
Naime, Kodak EC35 opremljen je 25-milimetarskim akrilnim objektivom s fiksnim otvorom blende f/10 i brzinom zatvarača od 1/100 sekunde. Koristi ručno premotavanje filma te ima ugrađenu automatsku bljeskalicu, što ga po mogućnostima svrstava uz bok klasičnim jednokratnim fotoaparatima.
Za razliku od skupljeg modela A1, EC35 nema mogućnost dvostruke ekspozicije ni zonsko fokusiranje. Umjesto toga, naglasak je stavljen na što jednostavnije korištenje, a jedina istaknutija značajka je klizni poklopac objektiva inspiriran Olympusovim Stylusom.
Fotoaparat će biti dostupan u više boja, uključujući žutu, ljubičastu, svijetloplavu, ružičastu i zelenu. Poklopac objektiva dolazi u nešto tamnijoj nijansi od ostatka kućišta, čime se postiže suptilan kontrast, dok i crna te bijela izvedba imaju detalje u drugoj boji.
Kodak EC35 trenutačno je dostupan za prednarudžbu u SAD-u i UK-u, no dostupnost i cijena za europsko tržište zasad nisu objavljene.