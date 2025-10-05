Kodak širi ponudu filmova s Kodacolorom 100 i 200

Novi Kodakovi filmovi temeljeni su na postojećim emulzijama te će biti dovoljno povoljni za novopečene analogne fotografije

Kodak je predstavio dva nova filma za analogne fotoaparate, Kodacolor 100 i Kodacolor 200. Kako su naveli u objavi na Instagramu, riječ je o podmarkama postojećih Kodakovih emulzija. Pretpostavlja se da se Kodacolor 100 temelji na ProImageu 100, dok je Kodacolor 200 zapravo inačica popularnog Color Plusa 200.

Osim toga, objavili su i da će po prvi puta nakon više desetljeća sami distribuirati svoje filmove umjesto tvrtke Kodak Alaris, koja je tu ulogu preuzela nakon podjele vlasništva 2012. godine. Iako možda nije riječ o „novim novim“ filmovima, povratak originalne Kodakove distribucije mnogi vide kao znak jačanja proizvodnje i stabilizacije ponude.

Kodak je relativno nedavno proširio svoje kapacitete tvornice u Rochesteru, što bi, osim veće dostupnosti filmova, trebalo omogućiti i stabilnije cijene. Navodi se da će Kodacolor 100 i Kodacolor 200 koštati oko 9 dolara po roli, što je dovoljno povoljno za nove generacije fotografa koji tek ulaze u svijet analogne fotografije.