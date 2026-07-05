Sony će sljedeći tjedan predstaviti novi fotoaparat s velikim rasponom zuma

Nakon dugogodišnje pauze, Sony vraća seriju RX10 koja je stekla popularnost među fotografima zahvaljujući velikom rasponu zuma i 1-inčnom senzoru

Sony je službeno potvrdio da će 9. srpnja predstaviti novi model iz serije RX10, čime će nakon gotovo devet godina osvježiti svoju ponudu naprednih bridge fotoaparata s velikim rasponom zuma.

Tvrtka je najavu objavila na Instagramu uz poruku u kojem se vidi tek silueta nadolazeće kamere.

Podsjetimo, posljednji model iz serije, RX10 IV, predstavljen je krajem 2017. godine. Opremljen je 20-megapikselnim senzorom veličine 1 inča i objektivom ekvivalentnog raspona 24 - 600 mm, zbog čega je stekao popularnost među fotografima kojima je bio potreban velik raspon zuma bez promjene objektiva.

Njegov odlazak s tržišta ostavio je prazninu u segmentu premium bridge fotoaparata. U međuvremenu je iz prodaje nestao i Panasonic FZ1000 II, jedan od rijetkih izravnih konkurenata. Na tržištu su tako ostali modeli poput Nikona P1100 i Panasonica ZS300, no oni stižu s nekim kompromisima.

Naime, iako Nikonov model nudi raspon zuma od čak 24 do 3000 mm, koristi znatno manji senzor od 1/2,3 inča, dok ZS300 zadržava senzor od 1 inča, ali s objektivom raspona 24 – 360 mm i manjim otvorom blende.

Sony za sada nije otkrio nikakve tehničke detalje o novom modelu pa nije poznato hoće li zadržati koncept prethodnika ili će donijeti značajnije promjene. Svi detalji bit će poznati na predstavljanju zakazanom za 9. srpnja u 16 sati po hrvatskom vremenu.