Sony je predstavio a7 V s novim 33-megapikselnim senzorom i pametnijim autofokusom

Nešto više od četiri godine od izlaska Sonyja a7 IV na tržište, sada dolazi njegov nasljednik koji donosi velik nadogradnje na svim područjima

Sony je predstavio a7 V, novi model iz svoje popularne serije bezrcalnih fotoaparata punog kadra koji donosi značajne tehničke nadogradnje u gotovo svim područjima.

Glavna nadogradnja je novi djelomično složeni CMOS senzor s istom rezolucijom od 33 MP kao i kod prethodnog modela a7 IV. Novi senzor ima dvostruko brže očitavanje, što omogućuje brojne nove funkcije uz zadržavanje visoke razine detalja u odnosu na konkurenciju. Barem tako pokazuju Sonyjevi interni testovi.

U kombinaciji s novim procesorom BIONZ XR2 i integriranim AI čipom, a7 V omogućuje snimanje do 30 slika u sekundi elektroničkim zatvaračem bez zamračenja tražila, što je čak za trostruko više nego kod prethodnog modela. Što se tiče mehaničkog zatvarača, tu je snimanje i dalje na 10 slika u sekundi.

Foto: Sony

Novi AI sustav autofokusa proširuje prepoznavanje subjekata s ljudi, životinja i ptica na zrakoplove, automobile, vlakove i insekte. Tu su i funkcije procjene ljudske poze, memorije lica te praćenja očiju, glave i tijela kod životinja. Iz Sonyja napominju da sustav izračune obavlja 60 puta u sekundi i podržava pre-capture do 1 sekunde s praćenjem AF/AE. Drugim riječima, fotoaparat može zabilježiti do sekunde fotografija prije nego što se pritisne okidač.

Tijelo fotoaparata donosi novi 3,2-inčni LCD zaslon od 2,1 milijuna točaka s 4-osnim mehanizmom zakretanja, što znači da se može zakrenuti do 90° prema gore, oko 45° prema dolje i potpuno okrenuti prema naprijed kao i dosad. Dodan je i drugi, brži USB-C priključak (USB 3.2 Gen2, 10 Gbps), uz postojeći USB 2.0 (480 Mbps). Time je omogućen istovremeni prijenos podataka i punjenje ili pak streaming i punjenje.

Foto: Sony

Sony a7 V podržava 4K video do 60 FPS-a s punim očitanjem piksela i 7K oversamplingom, a po prvi put u osnovnoj α7 liniji nudi i 4K video pri 120 FPS-a uz 1,5x (APS-C) izrez. Unatoč tome što nema ugrađeni ventilator, Sony navodi da je poboljšano hlađenje, pa a7 V može snimati do 90 minuta 4K videa u 60 FPS-a pri 25 °C.

Fotoaparat koristi istu NP-FZ100 bateriju kao i njegov prethodnik, ali zahvaljujući novom procesoru koji je učinkovitiji, iz Sonyja kažu da će autonomija biti od 20 do 30 posto veća. Sony a7 V dostupan je za prednarudžbu po cijeni od 2.999 eura, a u prodaju stiže 19. prosinca.