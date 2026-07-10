Sony oživio RX10 seriju nakon devet godina, no novi model košta čak 2.500 eura

Nakon duge, gotovo devetogodišnje pauze od predstavljanja modela RX10 IV, mnogi su se pitali je li Sony odustao od svoje linije superzum bridge fotoaparata. No, čekanju je došao kraj. Tvrtka je službeno predstavila Sony RX10 V, svestrani kompaktni fotoaparat koji donosi značajna poboljšanja u brzini, autofokusu i video mogućnostima, ali sve to prati i izuzetno visoka cijena.

Novi procesor

U središtu novog modela i dalje se nalazi provjerena kombinacija koja je proslavila ovu seriju - svestrani 24-600 mm (ekvivalent) f/2.4-4.0 optički zum objektiv i 1-inčni stacked senzor od 20,1 megapiksela. Ovaj senzor, koji se čini nepromijenjenim u odnosu na prethodnika, i dalje bi trebao pružati fotografije visoke kvalitete, čak i u uvjetima slabijeg osvjetljenja, uz minimalan rolling shutter. Ipak, razočaravajuće je što Sony nije povećao rezoluciju, pogotovo s obzirom na cijenu uređaja. Uz to, novi model ostao je bez ugrađene bljeskalice koju je imao RX10 IV.

No, prava revolucija dogodila se ispod haube. RX10 V pokreće novi BIONZ XR procesor, uparen s posebnim procesorom za umjetnu inteligenciju, što je tehnologija preuzeta iz najnovijih Sonyjevih fotoaparata bez zrcala. Ova kombinacija omogućila je značajno povećanje brzine. Fotoaparat sada može snimati brzinom od 30 FPS-a i bez zatamnjenja tražila u načinu rada s elektroničkim zatvaračem, što je lijepo poboljšanje u odnosu na 24 FPS-a kod prethodnog modela. Preuzeta je i značajka continuous shooting speed boost koja omogućuje trenutačni skok na maksimalnu brzinu snimanja kako bi se uhvatili važni trenuci.

Foto: Sony

Autofokus s umjetnom inteligencijom

Autofokus je doživio potpunu transformaciju zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, čime se izjednačio s najnovijim modelom A7 V. Dok je stariji model prepoznavao samo ljude i životinje, RX10 V sada može detektirati lice, oči, glavu i tijelo ljudi, ptica i životinja, ali i vozila (automobile, vlakove i zrakoplove) te insekte (glavu i cijelo tijelo). Zahvaljujući zasebnom AI procesoru, sustav će nastaviti pratiti subjekt čak i ako se okrene, pogleda dolje ili se kreće nepredvidivo. Brzina autofokusa i automatske ekspozicije udvostručena je na 60 izračuna u sekundi za kontinuirano praćenje, a broj točaka autofokusa povećan je s 315 na 575, uz pokrivenost od 70 posto površine senzora.

Najveća nadogradnja vidljiva je u video segmentu. RX10 V sada snima 4K video pri 60 FPS-a koristeći cijelu širinu senzora bez spajanja piksela, što rezultira iznimnom oštrinom. Za super usporene snimke, moguće je snimati u 4K rezoluciji pri 120 FPS-a, uz blagi crop, ili u 1080p rezoluciji pri čak 240 FPS-a. Podržan je i Sonyjev S-Log3 profil za poboljšani dinamički raspon, a korisnici mogu učitavati vlastite LUT tablice kako bi unaprijed vidjeli kako će konačni video izgledati. Uz to, fotoaparat podržava i prijenos sadržaja uživo u 4K rezoluciji do 30 FPS-a.

Foto: Sony

Redizajn i rukovanje

Dizajn je u potpunosti prerađen u usporedbi s pomalo zdepastim i zastarjelim izgledom modela RX10 IV. Novi model je elegantniji i kockastiji, usklađen s estetikom serije A7, te ima znatno veći rukohvat za bolje držanje. Opremljen je cijelim setom manualnih kontrola, uključujući joystick, tri kontrolna kotačića i novi dvostruki gornji kotačić (s biračem za foto, video i S&Q načine rada), kao i AF-ON gumb za profesionalnu kontrolu autofokusa.

Poboljšani su i elektroničko tražilo (EVF), čija je rezolucija narasla na 3,69 milijuna točaka, te stražnji zaslon od 1,62 milijuna točaka. Međutim, veliki nedostatak je što se stražnji zaslon može samo naginjati, ali ne i okretati, što ga čini neprikladnim za vloganje ili snimanje selfija, što je veliki propust. Od ostalih značajki tu su jedan utor za UHS-II SD karticu, baterija NP-FZ100 koja omogućuje do 630 snimaka s jednim punjenjem, micro HDMI priključak, 3,5-milimetarski ulazi za mikrofon i slušalice te novi brzi USB-C priključak za punjenje i prijenos podataka.

Prednarudžbe za Sony RX10 V su krenule po cijeni od 2.500 eura, što je pravo malo bogatstvo za kompaktni fotoaparat s 1-inčnim senzorom.