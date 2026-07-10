Sony oživio RX10 seriju nakon devet godina, no novi model košta čak 2.500 eura

Nakon gotovo devet godina čekanja, Sony je konačno predstavio RX10 V, fotoaparat koji zadržava stari senzor, ali donosi novi procesor, 4K video i AI autofokus

Bug.hr petak, 10. srpnja 2026. u 08:15
📷 Foto: Sony
Foto: Sony

Nakon duge, gotovo devetogodišnje pauze od predstavljanja modela RX10 IV, mnogi su se pitali je li Sony odustao od svoje linije superzum bridge fotoaparata. No, čekanju je došao kraj. Tvrtka je službeno predstavila Sony RX10 V, svestrani kompaktni fotoaparat koji donosi značajna poboljšanja u brzini, autofokusu i video mogućnostima, ali sve to prati i izuzetno visoka cijena.

Novi procesor

U središtu novog modela i dalje se nalazi provjerena kombinacija koja je proslavila ovu seriju - svestrani 24-600 mm (ekvivalent) f/2.4-4.0 optički zum objektiv i 1-inčni stacked senzor od 20,1 megapiksela. Ovaj senzor, koji se čini nepromijenjenim u odnosu na prethodnika, i dalje bi trebao pružati fotografije visoke kvalitete, čak i u uvjetima slabijeg osvjetljenja, uz minimalan rolling shutter. Ipak, razočaravajuće je što Sony nije povećao rezoluciju, pogotovo s obzirom na cijenu uređaja. Uz to, novi model ostao je bez ugrađene bljeskalice koju je imao RX10 IV.

No, prava revolucija dogodila se ispod haube. RX10 V pokreće novi BIONZ XR procesor, uparen s posebnim procesorom za umjetnu inteligenciju, što je tehnologija preuzeta iz najnovijih Sonyjevih fotoaparata bez zrcala. Ova kombinacija omogućila je značajno povećanje brzine. Fotoaparat sada može snimati brzinom od 30 FPS-a i bez zatamnjenja tražila u načinu rada s elektroničkim zatvaračem, što je lijepo poboljšanje u odnosu na 24 FPS-a kod prethodnog modela. Preuzeta je i značajka continuous shooting speed boost koja omogućuje trenutačni skok na maksimalnu brzinu snimanja kako bi se uhvatili važni trenuci.

📷 Foto: Sony
Foto: Sony

Autofokus s umjetnom inteligencijom

Autofokus je doživio potpunu transformaciju zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, čime se izjednačio s najnovijim modelom A7 V. Dok je stariji model prepoznavao samo ljude i životinje, RX10 V sada može detektirati lice, oči, glavu i tijelo ljudi, ptica i životinja, ali i vozila (automobile, vlakove i zrakoplove) te insekte (glavu i cijelo tijelo). Zahvaljujući zasebnom AI procesoru, sustav će nastaviti pratiti subjekt čak i ako se okrene, pogleda dolje ili se kreće nepredvidivo. Brzina autofokusa i automatske ekspozicije udvostručena je na 60 izračuna u sekundi za kontinuirano praćenje, a broj točaka autofokusa povećan je s 315 na 575, uz pokrivenost od 70 posto površine senzora.

Najveća nadogradnja vidljiva je u video segmentu. RX10 V sada snima 4K video pri 60 FPS-a koristeći cijelu širinu senzora bez spajanja piksela, što rezultira iznimnom oštrinom. Za super usporene snimke, moguće je snimati u 4K rezoluciji pri 120 FPS-a, uz blagi crop, ili u 1080p rezoluciji pri čak 240 FPS-a. Podržan je i Sonyjev S-Log3 profil za poboljšani dinamički raspon, a korisnici mogu učitavati vlastite LUT tablice kako bi unaprijed vidjeli kako će konačni video izgledati. Uz to, fotoaparat podržava i prijenos sadržaja uživo u 4K rezoluciji do 30 FPS-a.

📷 Foto: Sony
Foto: Sony

Redizajn i rukovanje

Dizajn je u potpunosti prerađen u usporedbi s pomalo zdepastim i zastarjelim izgledom modela RX10 IV. Novi model je elegantniji i kockastiji, usklađen s estetikom serije A7, te ima znatno veći rukohvat za bolje držanje. Opremljen je cijelim setom manualnih kontrola, uključujući joystick, tri kontrolna kotačića i novi dvostruki gornji kotačić (s biračem za foto, video i S&Q načine rada), kao i AF-ON gumb za profesionalnu kontrolu autofokusa.

Poboljšani su i elektroničko tražilo (EVF), čija je rezolucija narasla na 3,69 milijuna točaka, te stražnji zaslon od 1,62 milijuna točaka. Međutim, veliki nedostatak je što se stražnji zaslon može samo naginjati, ali ne i okretati, što ga čini neprikladnim za vloganje ili snimanje selfija, što je veliki propust. Od ostalih značajki tu su jedan utor za UHS-II SD karticu, baterija NP-FZ100 koja omogućuje do 630 snimaka s jednim punjenjem, micro HDMI priključak, 3,5-milimetarski ulazi za mikrofon i slušalice te novi brzi USB-C priključak za punjenje i prijenos podataka.

Prednarudžbe za Sony RX10 V su krenule po cijeni od 2.500 eura, što je pravo malo bogatstvo za kompaktni fotoaparat s 1-inčnim senzorom. 

 

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi