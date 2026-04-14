Izložba fotografija „Održivi razvoj kroz pogled mladih“ učenika ŠPUD u organizaciji Canona

U organizaciji tvrtke Canon, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) iz Zagreba i Izložbenog salona Izidor Kršnjavi (ISO) otvorena je izložba na platou ispred Muzičke Akademije, na trgu Republike Hrvatske, pod nazivom „Održivi razvoj kroz pogled mladih“.

Bug.hr utorak, 14. travnja 2026. u 13:31

Izložba je rezultat sudjelovanja učenika trećih i četvrtih razreda fotografskog odjela u globalnom programu Canon Young People Programme, koji mlade oprema znanjima i vještinama za kreativno suočavanje s globalnim izazovima. Pod vodstvom mentora Tomislava Jeffreya Jemrića, učenici su se kritički angažirali na četiri ključna UN-ova Cilja održivog razvoja: pristupu pitkoj vodi, borbi protiv klimatskih promjena te očuvanju oceana i kopnenih ekosustava.

Kroz objektiv mladih autora, tema održivosti prestaje biti apstraktan pojam i postaje živopisan vizualni dijalog o budućnosti koju gradimo – dijalog koji nerijetko nudi i pomalo distopijski pogled na svijet koji ostavljamo generacijama koje dolaze.

Koristeći vrhunsku Canonovu opremu, mladi su fotografi stvorili seriju od 18 radova koji nadilaze puko ilustriranje ekoloških smjernica. Umjesto toga, ponudili su autentične interpretacije koje variraju od oštre kritike konzumerizma do melankoličnih prizora narušenog sklada između čovjeka i prirode.

„Canon Young People Programme mladima otvara prostor da kroz objektiv izraze vlastitu perspektivu i preuzmu aktivnu ulogu u temama koje su ključne za našu budućnost. Mladi kreativci postaju glasni i relevantni akteri koji mogu skrenuti pozornost na izazove u svojim zajednicama, u okolišu i u društvu općenito. Vrijednost programa je u tome što mladima daje vidljivost, poticaj i samopouzdanje. Kroz njihove priče i fotografije vidimo koliko je važno omogućiti im uvjete da razviju svoje ideje i pokrenu pozitivne promjene. Profesorima, djelatnicima i učenicima ŠPUD-a te djelatnicima ISO-a, Izložbeni salon Izidor Kršnjavi, zahvaljujemo na iznimnoj suradnji, koja je i ove godine rezultirala impresivnim vizualnim radovima,“ izjavio je Goran Marković, direktor tvrtke Canon Croatia.

Tomislav Jeffrey Jemrić, fotograf i mentor koji je vodio učenike kroz projekt dodaje: „Bilo je zadovoljstvo ponovno raditi s nadarenim učenicima ŠPUD-a i surađivati s njihovim profesorima na ovom projektu koji je ove godine rezultirao zaista spektakularnim fotografijama.“

„Iznimno mi je drago da su naši učenici ponovno pokazali znanje i kreativnost stečene u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u ovom društveno angažiranom projektu,“ zaključio je prof. Vladimir Šimunić iz Fotografskog odjela ŠPUD-a.

U projektu su sudjelovali profesori Fotografskog odjela Vladimir Šimunić i Željka Šaravanja, a realizaciju izložbe koordinirali su Bernarda Cesar, Jelena Daić i Vladimir Šimunić, iz Izložbenog salona Izidor Kršnjavi Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Ovo je druga suradnja između tvrtke Canon i ŠPUD-a i ISO-a Izidor Kršnjavi, a sjajne fotografije koje možete vidjeti na izložbi su nastale isključivo fotografskim putem, bez korištenja alata umjetne inteligencije u procesu generiranja ili obrade sadržaja.

Izložbu možete pogledati sve do 17. travnja na platou ispred Muzičke Akademije na Trgu Republike 12 u Zagrebu.

O programu Canon Young People Programme

Zajedno s više od 50 partnera u Europi, na Bliskom istoku i u Africi, Canon podržava više od 4500 mladih ljudi kako bi mogli stvoriti nove prilike za sebe i svoje zajednice. Canonov program za mlade dio je Canonove globalne kampanje "Inspiring a world of change" i služi cilju "Za budućnost ljudi". Više informacija o programu pronađite na web-mjestu https://www.canon.hr/sustainability/empowering-young-people/.

