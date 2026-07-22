Jedan kadar u minuti: priča o fotografu koji je Svjetsko prvenstvo snimao kamerom iz 1930.

Usred stotina fotografa s aparatima koji snimaju i do sto sličica u sekundi, Fareed Kotb je klečao pod crnim platnom i strpljivo namještao mijeh kamere iz 1930. Egipatski fotoreporter najsuvremenije Svjetsko prvenstvo snimio je aparatom starim gotovo stoljeće.

Ivan Podnar srijeda, 22. srpnja 2026. u 06:30
Fareed Kotb
Fareed Kotb

U četvrtak, drugog srpnja, uz travnjak stadiona BMO Field u Torontu, za vrijeme utakmice Portugala i Hrvatske, među stotinama fotografa naslaganih uz aut liniju, jedan se čovjek nije uklapao. Dok su svuda oko njega škljocali aparati sposobni snimiti po sto sličica u sekundi, on je klečao pognute glave, prekriven tkaninom, i strpljivo namještao mijeh sklopive kamere starije od gotovo svega što je taj stadion ikad vidio. Kamera je proizvedena 1930., iste godine kad se u Urugvaju odigralo prvo Svjetsko prvenstvo u povijesti.

📷 Fareed Kotb, footografiia.com
Fareed Kotb, footografiia.com

Čovjek pod platnom zove se Fareed Kotb, tridesetdevetogodišnji sportski fotograf iz Kaira. Iza sebe ima dva svjetska prvenstva, rusko i katarsko, i šesnaest godina iskustva na travnjacima Afrike i svijeta. Za treće je htio nešto drukčije. Nije htio brže, htio je nešto povijesno. Palo mu je na pamet nešto naizgled neizvedivo: povezati se s onim prvim prvenstvom od prije gotovo sto godina tako da moderni spektakl snimi aparatom napravljenim baš 1930.

📷 Fareed Kotb, footografiia.com
Fareed Kotb, footografiia.com

Kamera koja je već jednom bila na travnjaku

Godinu dana tragao je za pravim primjerkom. Našao ga je u Kairu, na tržnici starih fotoaparata, u velikoj kutiji među desecima drugih: Zeiss Ikon Ideal 250/11, crni emajl i nikal, koža sitnoga zrna i mijeh nabran poput harmonike. A onda je uslijedio trenutak od kojeg čitava priča dobiva elemente dobrog romana. Istražujući serijski broj, Kotb je otkrio da je upravo taj primjerak nekoć pripadao fotografu koji je njime snimao egipatske nogometaše. Iste one koji su na Svjetskom prvenstvu 1934. u Italiji postali prva afrička reprezentacija na tom natjecanju, i kasnije na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. Kamera se, dakle, nakon gotovo devedeset godina vraćala poslu za koji je davno bila stvorena. Isti aparat, ista svrha, novi naraštaj igrača pred objektivom. Teško je zamisliti bolju koincidenciju.

📷 Fareed Kotb, footografiia.com
Fareed Kotb, footografiia.com

Jedan kadar u minuti

Rad s takvom kamerom nema veze s brzinom modernog fotografiranja. Originalno građena za staklene ploče formata 13×18 centimetara, morala je biti prilagođena da prima suvremeni listić filma, 10×15 centimetara i 4×5 inča. Kad se otvori mijeh, na matiranom staklu pojavi se slika naglavce i obrnuta, pa se preko glave prebacuje crno platno da bi se uopće moglo kadrirati i izoštriti rukom. Ekspozicija se računa napamet, bez svjetlomjera. Umeće se teški držač s listićem filma, izvlači se tamna zaklopka, i tek onda slijedi snimka.

Cijeli taj obred traje otprilike minutu po kadru. Nema ekrana, nema provjere, nema druge prilike. Objektiv se ne može hitro okrenuti za loptom, nego se unaprijed odabere komad travnjaka i čeka da akcija sama uđe u kadar. Film je crno-bijeli, Foma Fomapan 100 i Ilford HP5 Plus 400, razvijen ručno u klasičnom Kodak D-76 razvijaču u kairskoj tamnoj komori, pa skeniran na Epson V750.

Svaka je fotografija plod odluke, čekanja i vjere. U Torontu, gdje je snimao Portugal i Hrvatsku, nastalo je svega deset kadrova. U Vancouveru četrdeset.

Put koji nije bio lak

Osim tehničkih prepreka i logistike prijevoza osjetljivog filma, Kotba je četiri puta odbio američki konzulat u Kairu. San o snimanju utakmica na američkom tlu i velikog finala ostao je neispunjen. Umjesto da odustane, svu je energiju preusmjerio na utakmice koje je ugostila Kanada, i upravo je ondje, pod crnom tkaninom uz travnjake BMO Fielda i BC Placea, snimio fotografije koje sada obilaze svijet. Milijuni ljudi, i onih koji vole nogomet i onih koji vole fotografiju, zastaju pred slikom čovjeka koji radi posve suprotno od svega što ga okružuje.

Zašto je to svakog dirnulo

U svijetu u kojem se sve dogodi odmah i zaboravi jednako brzo, Fareed Kotb odabrao je strpljenje. Podsjetio je da snaga fotografije ne leži u broju sličica u sekundi, nego u pogledu, emociji i predanosti čovjeka iza aparata. Sada svoje putovanje, snimke i razvijene otiske slaže u dokumentarni film naziva Project 1930, most između 1930. i 2026. koji bi trebao inspirirati i one koji dolaze.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi