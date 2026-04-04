AirTag 2 dobiva nadogradnju za lakše otkrivanje neželjenog praćenja

Ako vam se ikada dogodi da vam netko ubaci AirTag u torbu ili ga zalijepi iznad kotača, sada možete to lakše otkriti

Apple je izdao novo ažuriranje firmvera za AirTag 2 (3.0.45) koje, uz standardne ispravke grešaka, donosi i unaprijeđenu funkciju zaštite od neželjenog praćenja (anti-stalking).

Najveća novost odnosi se na glasnoću i prepoznatljivost zvuka koji AirTag emitira kada sustav detektira potencijalno praćenje bez znanja korisnika.

U praksi bi to značilo sljedeće - ako vas netko prati pomoću AirTaga, na iPhoneu ćete dobiti obavijest da se nepoznati AirTag kreće s vama. Tada možete pokrenuti funkciju Precision Finding kako biste ga locirali i natjerali da se oglasi, a taj je zvuk sada jači i time upečatljiviji, što olakšava njegovo pronalaženje.

Instalacija ovog ažuriranja ide automatski, bez potrebe za ikakvim dodatnim radnjama, a verziju firmvera možete provjeriti unutar aplikacije Find My.