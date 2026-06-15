Ankerov projektor Nebula P1 premijerno u Hrvatskoj na Animafestu

Prijenosni projektor s odvojivim Dolby Audio zvučnicima i baterijom od 10.000 mAh poslužio je kao tehnička podrška na ovogodišnjoj radionici razvoja priče Lea Černica...

U sklopu ovogodišnjeg Svjetskog festivala animiranog filma (Animafest Zagreb), održana je radionica „SUPERHEROES - Story Development Workshop with Leo Černic“. Tehnološku podršku edukativnom programu pružio je brend Anker, koji je za potrebe prezentacija i analize vizualnih materijala osigurao svoj novi prijenosni projektor Nebula P1.

Nebula P1 donosi Full HD rezoluciju s mogućnošću projekcije slike dijagonale do 180 inča i deklariranom svjetlinom od 650 ANSI lumena. Ključna hardverska specifičnost ovog modela je inovativni koncept audiosustava, koji se sastoji od odvojivih bežičnih Dolby Audio zvučnika ukupne snage 20 W, što omogućuje fleksibilnije pozicioniranje zvuka u prostoru.

Uređaj je opremljen ugrađenom baterijom kapaciteta 10.000 mAh, koja prema specifikacijama osigurava do 2,5 sata autonomije pri reprodukciji videozapisa, odnosno do 8 sati u režimu reprodukcije glazbe. Sa softverske strane, projektor pokreće platforma Google TV, što korisnicima omogućuje izravan pristup aplikacijama i streaming servisima poput Netflixa, Prime Videoa, Disney+ i YouTubea bez potrebe za spajanjem vanjskih izvora.

Na radionici pod vodstvom animatora Lea Černica, na kojoj se prolazio proces razvoja narativa i oblikovanja likova, projektor je poslužio za reprodukciju i detaljnu analizu kompleksnih vizualnih sadržaja i animiranih radova polaznika. Iz Ankera navode kako ovim partnerstvom nastoje povezati svoje tehnološke proizvode s kreativnim industrijama i edukacijom.

Prijenosni projektor Anker Nebula P1 uskoro stiže u službenu prodaju i na domaće tržište, kada će biti poznata i točna cijena za hrvatske kupce.