Apple bi prve pametne naočale mogao predstaviti na sljedećem WWDC-u

Bloombergov Mark Gurman tvrdi da će Apple predstaviti svoje pametne naočale na WWDC-u 2027. godine

Apple bi svoje prve pametne naočale mogao predstaviti već na sljedećem WWDC-u.

Prema informacijama koje je u svom tjednom biltenu Power On objavio Bloombergov novinar Mark Gurman, Apple planira predstaviti dugo iščekivane pametne naočale tijekom konferencije WWDC 2027. Time bi developeri dobili dovoljno vremena za razvoj aplikacija prije početka prodaje uređaja.

No, pametne naočale, koje interno nose kodni naziv N50, prvotno su trebale biti predstavljene ove godine. Međutim, Apple je, prema Gurmanovim tvrdnjama, odgodio njihovo lansiranje zbog zabrinutosti oko privatnosti te kako bi dodatno doradio proizvod.

Ako se sve ovo pokaže istinitim, Apple će ući u sve konkurentniji segment pametnih naočala, u kojem se već nalaze uređaji poput Metinih Ray-Ban naočala razvijenih u suradnji s EssilorLuxotticom te Android XR modela koje razvijaju Google i njegovi partneri, uključujući Samsung.

Za razliku od glomaznijih naglavnika za proširenu stvarnist, takvi uređaji izgledom su bliži klasičnim naočalama, a nude funkcije poput fotografiranja, glasovne komunikacije, navigacije i razgovora s AI asistentima.