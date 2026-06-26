Apple navodno razvija vlastiti pametni prsten

Ako Apple predstavi vlastiti pametni prsten, na tržištu će se suočiti sa Samsungovim Galaxy Ringom, Oura Ringom i Ultrahumanovim Ring Airom

Apple bi uskoro mogao proširiti svoju ponudu nosivih uređaja još jednim potpuno novim proizvodom. Prema informacijama koje je na X-u objavio leaker Kosutami, tvrtka je započela razvoj vlastitog pametnog prstena.

Iako Apple zasad nije službeno potvrdio postojanje takvog uređaja, glasine navode da je projekt već u fazi razvoja. Također se navodi i da bi prsten mogao nositi naziv iRing, no nije isključeno da će Apple odabrati potpuno drugačije komercijalno ime, što ćemo saznati tek kada i ako bude predstavljen.

Za sada nisu poznate nikakve tehničke specifikacije ni mogući datum predstavljanja. Međutim, posljednjih mjeseci sve se češće pojavljuju informacije da Apple intenzivno radi na novim nosivim uređajima. Uz pametni prsten, Apple navodno razvija pametne naočale, pametni privjesak te novu generaciju AirPodsa Pro s ugrađenim kamerama koje bi trebale omogućiti naprednije AI funkcije.

U svakom slučaju, ako Apple uistinu predstavi vlastiti pametni prsten, ući će na tržište na kojem već dominira Samsung sa svojim Galaxy Ringom, Oura sa serijom Oura Ring te Ultrahuman s Ring Airom.