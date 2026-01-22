Apple radi na svojoj inačici AI pina s naprednijom Siri

Usprkos debaklu Humaneovog AI pina, čini se da Apple radi na sličnom nosivom uređaju koji će imati mogućnost pokretanja

Matej Markovinović četvrtak, 22. siječnja 2026. u 17:25
Ilustracija kako bi Appleov AI pin mogao izgledati 📷 Foto: ChatGPT
Ilustracija kako bi Appleov AI pin mogao izgledati Foto: ChatGPT

Krajem 2023. godine, tvrtka Humane predstavila je AI Pin, nosivi uređaj za kojeg je jedan od najpopularnijih tehnoloških youtubera, Marques Brownlee, rekao da je najgori proizvod kojeg je ikada recenzirao. Riječ je o svojevrsnom bedžu s umjetnom inteligencijom, koji se magnetski pričvršćivao na odjeću i služio korisnicima kao virtualni osobni asistent bez ekrana.

Iako je Humaneov AI Pin brzo propao, novo izvješće The Informationa navodi da Apple sada radi na sličnom proizvodu koji bi trebao biti veličine AirTaga. Uređaj je trenutno u ranijoj fazi razvoja i poznato je da je kružnog oblika te da ima kućište od aluminija i stakla.

S prednje bi strane trebao imati širokokutnu i ultraširoku kameru, tri mikrofona i ugrađeni zvučnik. Uređaj će navodno podržavati snimanje videozapisa i fotografija, prepoznavanje ambijentalnog te reprodukciju audio sadržaja, uz podršku za bežično punjenje. Također se spominje mogućnost i pokretanja poboljšane Siri, što u prvi plan stavlja AI tehnologiju, ali će upravljanje navodno biti moguće i putem fizičkog gumba na bočnoj strani.

Za sada se još uvijek ne zna planira li Apple ovaj AI pin nuditi kao dodatak postojećem ekosustavu uređaja ili ga prodavati kao samostalan proizvod koji se neće morati spajati na, primjerice, iPhone. Potencijalno predstavljanje spominje se za 2027. godinu.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi