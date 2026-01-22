Apple radi na svojoj inačici AI pina s naprednijom Siri

Usprkos debaklu Humaneovog AI pina, čini se da Apple radi na sličnom nosivom uređaju koji će imati mogućnost pokretanja

Krajem 2023. godine, tvrtka Humane predstavila je AI Pin, nosivi uređaj za kojeg je jedan od najpopularnijih tehnoloških youtubera, Marques Brownlee, rekao da je najgori proizvod kojeg je ikada recenzirao. Riječ je o svojevrsnom bedžu s umjetnom inteligencijom, koji se magnetski pričvršćivao na odjeću i služio korisnicima kao virtualni osobni asistent bez ekrana.

Iako je Humaneov AI Pin brzo propao, novo izvješće The Informationa navodi da Apple sada radi na sličnom proizvodu koji bi trebao biti veličine AirTaga. Uređaj je trenutno u ranijoj fazi razvoja i poznato je da je kružnog oblika te da ima kućište od aluminija i stakla.

S prednje bi strane trebao imati širokokutnu i ultraširoku kameru, tri mikrofona i ugrađeni zvučnik. Uređaj će navodno podržavati snimanje videozapisa i fotografija, prepoznavanje ambijentalnog te reprodukciju audio sadržaja, uz podršku za bežično punjenje. Također se spominje mogućnost i pokretanja poboljšane Siri, što u prvi plan stavlja AI tehnologiju, ali će upravljanje navodno biti moguće i putem fizičkog gumba na bočnoj strani.

Za sada se još uvijek ne zna planira li Apple ovaj AI pin nuditi kao dodatak postojećem ekosustavu uređaja ili ga prodavati kao samostalan proizvod koji se neće morati spajati na, primjerice, iPhone. Potencijalno predstavljanje spominje se za 2027. godinu.