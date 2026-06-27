Bugout - besplatno digitalno izdanje posebnog priloga za sve koji borave u prirodi i na otvorenom

Akcijske kamere, izdržljivi zvučnici, pametne slušalice i outdoor gadgeti danas nude mnogo više od osnovne funkcionalnosti te postaju nezaobilazni suputnici na putovanjima, sportskim aktivnostima i boravku u prirodi

Bug.hr subota, 27. lipnja 2026. u 06:30

Prilog izdan uz lipanjski broj Buga, sada vam je dostupan besplatno u digitalnom izdanju - na ovim stranicama.

U njemu na početku predstavljemo akcijske kamere koje odavno više nisu rezervirane samo za ekstremne sportaše i avanturiste. Posljednjih godina postale su jedan od najpopularnijih gadgeta za putovanja zahvaljujući sve boljoj kvaliteti slike, većoj otpornosti i jednostavnijem korištenju. Moderni modeli danas nude snimanje u 4K, pa čak i 8K rezoluciji, naprednu elektroničku stabilizaciju, usporene snimke s visokim brojem sličica u sekundi te HDR profile za zahtjevniju obradu videa. Zbog toga više nisu samo dodatak za kacigu ili bicikl, već ozbiljan alat za stvaranje sadržaja za društvene mreže poput TikToka, Instagrama i YouTubea.

Važan trend postala je prilagodba društvenim mrežama pa brojni modeli podržavaju vertikalno snimanje, naknadno kadriranje te 360-stupanjske videozapise koji omogućuju odabir kadra nakon snimanja. Istodobno, proizvođači veliku pozornost posvećuju otpornosti, autonomiji baterije i radu u zahtjevnim uvjetima, čime akcijske kamere postaju zanimljive i rekreativcima i profesionalnim kreatorima sadržaja.

Zvučnici i slušalice

Bluetooth zvučnici također su postali nezaobilazan dio putovanja, kampiranja, boravka na plaži ili druženja na otvorenom. Današnji modeli više nisu namijenjeni samo povremenom slušanju glazbe, već mogu ozvučiti veće prostore, izdržati vodu, pijesak, prašinu i padove te raditi cijeli dan bez punjenja. Neki modeli mogu plutati, povezivati se s drugim zvučnicima ili služiti kao prijenosni punjači za pametne telefone.

Poseban naglasak stavlja se na kvalitetu zvuka u vanjskim uvjetima. Sve su češći i modeli s robusnim kućištima te fizičkim tipkama koje olakšavaju korištenje mokrim ili prljavim rukama.

Sličan razvojni smjer prate i moderne bežične slušalice, osobito one namijenjene aktivnijem načinu života. Sve veću popularnost imaju modeli otvorenog dizajna koji korisnicima omogućuju da tijekom slušanja glazbe i dalje čuju promet, razgovore i druge zvukove iz okoline. Neki modeli opremljeni su čak i senzorima za mjerenje otkucaja srca, što ih čini praktičnim rješenjem za trčanje i rekreaciju bez potrebe za pametnim satom.

Outdoor gadgeti

Uz kamere, zvučnike i slušalice, važnu ulogu imaju i gadgeti koji se često pokažu neprocjenjivima tijekom boravka u prirodi. Kvalitetni GPS uređaji, robusni pametni satovi s dodatnim funkcijama te prijenosni izvori napajanja mogu biti od velike pomoći tijekom kampiranja, planinarenja ili sportskih aktivnosti. Takvi uređaji više nisu namijenjeni isključivo profesionalcima i ekstremnim korisnicima, već su dovoljno kompaktni i jednostavni za svakodnevnu rekreaciju i povremeni boravak u prirodi. Granica između klasičnih gadgeta i ozbiljne outdoor opreme pritom postaje sve manja.

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