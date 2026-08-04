Casio predstavio pametni prsten i retro satove s modernim funkcijama

Casio predstavlja nove vintage satove s praćenjem koraka i naprednu verziju pametnog prstena koji prati otkucaje srca, san i temperaturu, ciljajući na ljubitelje retro estetike

Bug.hr utorak, 4. kolovoza 2026. u 09:00
📷 Foto: Casio
Foto: Casio

Casio sve odlučnije ulazi na tržište pametnih, nosivih uređaja. Tvrtka više ne nudi samo klasične satove, već se okreće hibridnim rješenjima koja služe i kao uređaji za praćenje tjelesne aktivnosti. Najnoviji dokaz ovog smjera su dva nova modela satova i revidirana verzija pametnog prstena, uređaji koji spajaju nostalgični šarm s modernim funkcijama praćenja ključnih zdravstvenih metrika.

Novi pametni prsten

Vjerojatno najzanimljiviji novitet je pametni prsten Casio CRW-H001. Ovaj uređaj izgleda poput minijaturne verzije klasičnog Casio sata smještene na prst, što ga čini jedinstvenim na tržištu. Prema službenim informacijama, prsten je opremljen senzorima za praćenje otkucaja srca, razine kisika u krvi, kvalitete sna i tjelesne temperature. Uz to, naravno, broji korake i procjenjuje potrošnju kalorija. Također se može povezati s pametnim telefonom kako bi korisnika obavijestio o dolaznim pozivima i porukama.

Ovaj model predstavlja ogroman iskorak u odnosu na prethodnika, CRW-001-1JR, koji je bio predstavljen 2024. godine. Taj je uređaj bio vrlo ograničenih mogućnosti i služio je isključivo za prikazivanje vremena, postavljanje alarma i kao štoperica, bez ikakvih funkcija za praćenje aktivnosti ili povezivanja s mobilnom aplikacijom.

Novi CRW-H001 je, s druge strane, pravi pametni prsten koji se može mjeriti s konkurencijom. Baterija bi, ovisno o intenzitetu korištenja, trebala trajati između četiri i šest dana. Za sada je ovaj model dostupan samo na kineskom tržištu po cijeni od 1.990 yuana, što je otprilike 275 eura. S obzirom na to da je i prethodni model s vremenom stigao na međunarodna tržišta, postoji realna šansa da će se isto dogoditi i s ovom znatno naprednijom verzijom.

📷 Foto: Casio
Foto: Casio

Povratak klasika s pametnim dodatkom

Osim prstena, Casio je predstavio i dva nova sata iz serije ABL-100WE koji su već primijećeni na službenoj stranici za Ujedinjeno Kraljevstvo. Riječ je o modelima ABL-100WE-2A s crnom završnom obradom i ABL-100WE-7A sa srebrnom. Oba modela zadržavaju klasični osmerokutni Casio dizajn koji je mnogima prirastao srcu, ali donose jednu ključnu modernu funkciju: brojanje koraka. Zahvaljujući ugrađenom senzoru pokreta i Bluetooth povezivosti, satovi automatski prate dnevnu aktivnost, a podatke je moguće sinkronizirati s aplikacijom Casio Watches na pametnom telefonu za detaljniju analizu.

Iako ovi satovi ne nude napredne metrike poput praćenja otkucaja srca ili sna, predstavljaju idealan kompromis za one koji žele osnovne funkcije praćenja aktivnosti bez odricanja od retro stila. Korisnici mogu postaviti dnevne ciljeve broja koraka i primati obavijesti kada ih dostignu, a na zaslonu sata mogu pregledavati i jednostavne grafikone koji prikazuju napredak tijekom posljednjih dana. Dodatne značajke uključuju otpornost na vodu i podršku za dvije vremenske zone, što ih čini praktičnim suputnicima. Oba modela dolaze s narukvicom od nehrđajućeg čelika, a cijena im na britanskom tržištu iznosi 70 funti, odnosno oko 80 eura.

📷 Foto: Casio
Foto: Casio

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