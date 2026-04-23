Ecovacs lansirao Deebot X12 OmniCyclone i X12 Pro Omni na domaće tržište

Predstavljanje Ecovacsovih novih uređaja održano je u prostoru Clubhouse Golf i to u organizaciji tvrtke Smart Trade, ovlaštenog uvoznika i distributera Ecovacsovih uređaja za Hrvatsku

Ecovacs Robotics predstavio je ove srijede u Zagrebu nove premium modele robotskih usisavača Deebot X12 OmniCyclone i X12 Pro Omni.

Među istaknutim značajkama ovih usisavača su FocusJet sustav za omekšavanje tvrdokornih mrlja prije čišćenja te Ozmo Roller 3.0 tehnologija brisanja koja kontinuirano ispire valjak tijekom rada. Uređaji koriste i naprednu navigaciju te sustave prepoznavanja prepreka, što im omogućuje prilagodbu različitim površinama i rasporedima prostora.

Riječ je o usisivačima koji su posebno prilagođeni kućanstvima s kućnim ljubimcima i dinamičnim načinom života pa zato nude i mogućnost automatskog planiranja rasporeda čišćenja. Uz robotske usisavače, predstavljeni su i drugi uređaji iz Ecovacsovog portfelja, uključujući robotske kosilice serije Goat A i Goat O, čistač bazena Ultramarine P1 te robotski čistač prozora Winbot W3 Omni.

Prodaja novih modela na hrvatskom tržištu počinje u svibnju. Preporučena maloprodajna cijena modela Deebot X12 PRO OMNI iznosi 1.299 eura, dok je za model OmniCyclone predviđena cijena od 1.499 eura, uz promotivno sniženje od 200 eura tijekom lansiranja. Deboot X12 Pro Omni bit će dostupan kod odabranih maloprodajnih partnera, uključujući Bazzar.hr, eKupi.hr, Dobi.hr, eHome.hr, Harvey Norman, Instar i Tehno-mag, dok će se Deebot X12 OmniCyclone moći kupiti ekskluzivno u trgovinama Harvey Normana.