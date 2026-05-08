Fitbit Air je novi Googleov odgovor na Whoop, ali bez mjesečne pretplate

Google je predstavio konkurenta popularnom Whoopu, narukvicu Fitbit Air za čije korištenje neće biti potrebno platiti pretplatu

Google je službeno predstavio Fitbit Air, novu fitness narukvicu bez zaslona koja konkurira popularnom Whoopu, ali bez obavezne pretplate za osnovno korištenje.

Kao što je slučaj i sa spomenutim Whoopom, Fitbit Air kontinuirano prati rad srca, podržava upozorenje za fibrilaciju atrija (AFib), mjeri SpO2, puls u mirovanju, varijabilnost otkucaja srca te prati faze i trajanje sna. Uređaj također automatski prepoznaje aktivnosti, a iz Googlea tvrde da se sustav s vremenom dodatno personalizira i poboljšava kroz korištenje.

Fitbit Air Foto: Google

Google ističe i da narukvica podržava brzo punjenje, pa svega pet minuta na punjaču navodno omogućuje cjelodnevno korištenje. Korisnici također mogu mijenjati narukvice vrlo lako, a dostupno je više različitih modela, uključujući gumene sportske i nešto elegantnije verzije.

Uz narukvicu dolazi i nova aplikacija Google Health koja će postupno zamijeniti postojeće Fitbit i Google Fit aplikacije. Iako narukvica ne treba pretplatu za korištenje, korisnici mogu platiti dodatnu Google Health Premium pretplatu (bivši Fitbit Premium), koja stoji 9,99 dolara mjesečno ili 99 dolara godišnje. Pretplata je inače uključena za korisnike Google AI Pro i AI Ultra paketa.

Fitbit Air Foto: Google

Fitbit Air kompatibilan je s Androidom i iOS-om te je odmah dostupan za prednarudžbe po cijeni od 99,99 eura. Oni koji kupe narukvicu do 31. Svibnja, dobivaju i 45 eura kredita za Google Store koji mogu iskoristiti pri sljedećoj kupnji.