Garmin predstavio Descent X30, ronilačko računalo od reciklirane plastike

Garminovo novo ronilačko računalo može se pohvaliti 2,4-inčnim zaslonom u boji te izradom od reciklirane plastike. Cijena će mu biti 800 eura

Garmin je predstavio Descent X30, ronilačko računalo velikog formata namijenjeno rekreativnim roniocima. Kućište i okvir ovog uređaja izrađeni su u potpunosti od reciklirane plastike iz oceana, a ističe se i velikim 2,4-inčnim zaslonom u boji koji omogućuje jasan prikaz podataka i prilagođene ronilačke zaslone.

Osim toga, Descent X30 ima i vodootpornost do 10 ATM, nepropusne metalne gumbe koji se mogu koristiti i s rukavicama te mogućnost okretanja uređaja tako da gumbi budu na strani koja roniocu više odgovara prilikom korištenja s drugom opremom. Iz Garmina kažu da baterija može izdržati do 30 sati ronjenja.

Foto: Garmin

Od ostalih značajki, Descent X30 donosi i nove NDL Aware metrike koje u stvarnom vremenu prikazuju kako promjena dubine utječe na granicu bez dekompresije. Tu su i 3-osni digitalni kompas, GPS za navigaciju po površini te mogućnost uparivanja s aplikacijom Garmin Dive za pregled i analizu zarona. Uređaj podržava više profila ronjenja, uključujući i napredne postavke s više plinova i trimixom.

Cijena Descenta X30 bit će 800 eura, a više informacija dostupno je na službenim stranicama Garmina.