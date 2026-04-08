Imate li Kindle stariji od 2012., uskoro gubite pristup službenoj trgovini knjiga

Amazon je najavio da od 20. svibnja 2026. uređaji proizvedeni 2012. godine i ranije gube pristup Kindle Storeu, čime prestaje mogućnost kupnje i preuzimanja novog sadržaja na tim modelima

Iz Amazona su službeno potvrdili da će od 20. svibnja ove godine uvesti značajna ograničenja za svoje e-čitače knjiga i Kindle Fire uređaje proizvedene 2012. godine i ranije. Prema navodima glasnogovornika tvrtke, korisnici starijih modela nakon navedenog datuma više neće moći kupovati, posuđivati niti preuzimati novi sadržaj izravno putem Kindle Storea na svoje uređaje.

Ova odluka obuhvaća širok spektar uređaja, počevši od prve generacije Kindlea lansirane 2007. godine, koja je bila prepoznatljiva po tipkovnici i kotačiću za navigaciju. Kompletan popis uređaja koji će uskoro biti smatrani zastarjelima donosimo u okviru.

Što s postojećim knjigama?

Unatoč prestanku rada službene trgovine na starim uređajima, korisnici će i dalje moći čitati knjige koje su prethodno preuzete u lokalnu memoriju e-čitača. Amazon naglašava da korisnički računi ostaju aktivni te da će kupljenom sadržaju i dalje biti moguće pristupiti putem mobilne aplikacije Kindle, web sučelja ili novijih generacija uređaja koji nisu obuhvaćeni ovim promjenama.

Važno je napomenuti da će se korisnici starijih modela suočiti s trajnim gubitkom pristupa ako svoje uređaje odjave s računa ili vrate na tvorničke postavke. Nakon roka u svibnju, ponovna registracija ovih specifičnih modela više neće biti moguća, čime će uređaji postati funkcionalno ograničeni samo na već pohranjeni sadržaj. Na njih će se nove knjige moći dodavati jedino lokalno, izravnim spajanjem s računalom.

Amazon je najavio da će sve korisnike na koje se ova odluka odnosi pravovremeno obavijestiti putem elektroničke pošte. U tim dopisima bit će detaljno objašnjeno koje će funkcije ostati dostupne, a koje će biti trajno ukinute, čime žele osigurati da vlasnici starijih modela imaju dovoljno vremena za prilagodbu prije stupanja novih pravila na snagu.