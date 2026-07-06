iOS 27 otkriva da Apple radi na novom nosivom uređaju

U izvornom kodu iOS-a 27 pronađena je referenca na dosad nepoznati Appleov nosivi uređaj koji ima podršku za Visual Intelligence, zbog čega se nagađa da bi moglo biti riječ o pametnim naočalama

Apple bi priprema još jedan nosivi uređaj, a prvi tragovi o njemu pojavili su se u izvornom kodu iOS-a 27.

Informaciju je na X-u objavio korisnik Sam Henri Gold koji je u izvornom kodu iOS-a 27 pronašao oznaku modela B790. Sam zapis ne otkriva o kakvom je uređaju riječ, no potvrđuje da će biti kompatibilan s Appleovim Visual Intelligenceom, što gotovo pa sigurno znači i da će imati ugrađenu i kameru.

/System/Library/AssetsV2/com_apple_MobileAsset_UAF_IF_PlannerOverrides/purpose_auto/9aaa6a204118137235983cc3f1eecae8a125c550.asset/AssetData/PCC/system_prompt_metadata/system_prompt.json seems to hint at some smart glasses codenamed B790 pic.twitter.com/IEmbfleth4 — sam henri gold (@samhenrigold) July 3, 2026

Za sada nije poznato o kakvom se točno uređaju radi, no budući da je Apple nedavno obustavio razvoj AirPodsa Ultra s ugrađenim kamerama, nagađa se da bi ovdje moglo biti riječ o pametnim naočalima za mješovitu stvarnost.

Ipak, treba imati na umu da informacije pronađene u izvornom kodu nisu potvrda da će uređaj uistinu stići na tržište.