Meta i Ray-Ban uskoro predstavljaju AI naočale dizajnirane za korisnike s dioptrijom

Meta i Ray-Ban uskoro predstavljaju dva nova modela pametnih naočala, kodnih imena Scriber i Blazer, prvi put dizajniranih specifično za korisnike s dioptrijskim lećama i s prodajom kroz optičarske kanale

Meta i Ray-Ban nastavljaju svoje partnerstvo s dva nova modela pametnih naočala koje pokreće umjetna inteligencija. Prema izvješću Bloomberga, novi modeli bit će predstavljeni već sljedeći tjedan, a njihov glavni fokus su korisnici koji nose dioptrijske naočale. Važno je naglasiti da se ne radi o "novoj generaciji" tehnologije, već o strateškom proširenju ponude na dosad zanemaren segment tržišta.

Iako je i dosad bilo moguće ugraditi dioptrijske leće u Metine pametne naočale, nadolazeći modeli prvi su koji su od samog početka dizajnirani i marketinški usmjereni prema ovoj velikoj demografskoj skupini. Naočale će biti dostupne u pravokutnom i zaobljenom stilu, a vjerojatno se radi o modelima kodnih imena Scriber i Blazer. Njihovo postojanje potvrđeno je u nedavnim podnescima američkoj Federalnoj komisiji za komunikacije (FCC), što ukazuje da je lansiranje proizvoda vrlo blizu. Novi modeli donose i tehnička poboljšanja, poput podrške za Wi-Fi 6 UNII-4, što omogućuje brži prijenos podataka za funkcije poput prijenosa uživo i bržeg odziva AI asistenta.

Prodaja kroz tradicionalne optike

Najveća promjena leži u distribucijskoj strategiji. Za razliku od prethodnih modela koji su se prodavali kao potrošačka elektronika, ovi će se okviri prodavati kroz tradicionalne kanale optičarskih radnji. To znači da će korisnici moći nabaviti svoje pametne naočale izravno tijekom pregleda vida, što uklanja prepreke i integrira AI tehnologiju u svakodnevni proces kupnje naočala. Ovim potezom Meta cilja na ogroman tržišni segment, s obzirom na to da dioptrijske naočale čine oko 69 posto globalnog tržišta naočala vrijednog 223 milijarde dolara.

"Milijarde ljudi nose naočale ili leće za korekciju vida. Teško zamisliti svijet za nekoliko godina u kojem većina naočala koje ljudi nose neće biti AI naočale", izjavio je još prije izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg.

Ovaj potez dio je šireg trenda takozvanog "ambijentalnog računalstva", gdje tehnologija postaje nevidljiva i integrirana u svakodnevne predmete, smanjujući našu ovisnost o zaslonima pametnih telefona. Meta nije sama u ovoj utrci pa tako Apple navodno planira lansirati vlastite pametne naočale, dok OpenAI također radi na hardverskim AI proizvodima.