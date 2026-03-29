Meta i Ray-Ban uskoro predstavljaju AI naočale dizajnirane za korisnike s dioptrijom

Meta i Ray-Ban uskoro predstavljaju dva nova modela pametnih naočala, kodnih imena Scriber i Blazer, prvi put dizajniranih specifično za korisnike s dioptrijskim lećama i s prodajom kroz optičarske kanale

Bug.hr nedjelja, 29. ožujka 2026. u 15:05
Meta i Ray-Ban nastavljaju svoje partnerstvo s dva nova modela pametnih naočala koje pokreće umjetna inteligencija. Prema izvješću Bloomberga, novi modeli bit će predstavljeni već sljedeći tjedan, a njihov glavni fokus su korisnici koji nose dioptrijske naočale. Važno je naglasiti da se ne radi o "novoj generaciji" tehnologije, već o strateškom proširenju ponude na dosad zanemaren segment tržišta.

Iako je i dosad bilo moguće ugraditi dioptrijske leće u Metine pametne naočale, nadolazeći modeli prvi su koji su od samog početka dizajnirani i marketinški usmjereni prema ovoj velikoj demografskoj skupini. Naočale će biti dostupne u pravokutnom i zaobljenom stilu, a vjerojatno se radi o modelima kodnih imena Scriber i Blazer. Njihovo postojanje potvrđeno je u nedavnim podnescima američkoj Federalnoj komisiji za komunikacije (FCC), što ukazuje da je lansiranje proizvoda vrlo blizu. Novi modeli donose i tehnička poboljšanja, poput podrške za Wi-Fi 6 UNII-4, što omogućuje brži prijenos podataka za funkcije poput prijenosa uživo i bržeg odziva AI asistenta.

Prodaja kroz tradicionalne optike

Najveća promjena leži u distribucijskoj strategiji. Za razliku od prethodnih modela koji su se prodavali kao potrošačka elektronika, ovi će se okviri prodavati kroz tradicionalne kanale optičarskih radnji. To znači da će korisnici moći nabaviti svoje pametne naočale izravno tijekom pregleda vida, što uklanja prepreke i integrira AI tehnologiju u svakodnevni proces kupnje naočala. Ovim potezom Meta cilja na ogroman tržišni segment, s obzirom na to da dioptrijske naočale čine oko 69 posto globalnog tržišta naočala vrijednog 223 milijarde dolara.

"Milijarde ljudi nose naočale ili leće za korekciju vida. Teško zamisliti svijet za nekoliko godina u kojem većina naočala koje ljudi nose neće biti AI naočale", izjavio je još prije izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg.

Ovaj potez dio je šireg trenda takozvanog "ambijentalnog računalstva", gdje tehnologija postaje nevidljiva i integrirana u svakodnevne predmete, smanjujući našu ovisnost o zaslonima pametnih telefona. Meta nije sama u ovoj utrci pa tako Apple navodno planira lansirati vlastite pametne naočale, dok OpenAI također radi na hardverskim AI proizvodima.

 

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi