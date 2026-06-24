Meta ima nove pametne naočale napravljene u suradnji s EssilorLuxotticom
Meta Glasses donose kameru od 12 MP, AI asistenta pokretanog novim Muse Spark modelom te solidnu autonomiju ako se računa kutijica za punjenje
Meta je predstavile nove pametne naočale razvijene u suradnji s EssilorLuxotticom. Riječ je o novoj generaciji nosive tehnologije koja, kao i kod prijašnjih modela, sadržava AI funkcije, kameru, zvučnike i glasovne naredbe u formatu klasičnih naočala na kakve smo navikli.
Naime, nove Metine pametne naočale dolaze u tri različita dizajna okvira, uključujući i posebno izdanje nastalo u suradnji s Kylie Jenner. Korisnicima je također na raspolaganju više od 26 kombinacija okvira i leća, a podržana je i ugradnja dioptrijskih leća kroz Metin program Rx Lens Swap
Meta ističe da su naočale dizajnirane za što udobnije svakodnevno nošenje. Opremljene su podesivim nosnim jastučićima, prilagodljivim završecima ručkica te šarkama s proširenim rasponom otvaranja.
Od konkretnijih specifikacija, tu je kamera od 12 MP koja omgoućuje simanje videozapisa u rezoluciji do 3K pri 30 FPS-a, a može i snimati fotografije rezolucije 3.024 x 4.032 piksela. Za reprodukciju zvuka koristi se sustav otvorenih zvučnika, a spomenimo i više ugrađenih mikrofona s tehnologijom za smanjenje šuma radi bolje kvalitete razgovora.
Naočale također imaju i namjensku tipku za brzi pristup Metinom AI asistentu, koji sada koristi i novi model Muse Spark. Što se pak tiče baterija, iz Mete kažu da ona omogućuje do osam sati rada s jednim punjenjem, dok priložena kutijica za punjenje produljuje ukupnu autonomiju na do 40 sati.
Podržani su Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 i Bluetooth LE, a naočale su kompatibilne i s dodatkom Meta Neural Band. U prodaju kreću po početnoj cijeni od 329 eura.