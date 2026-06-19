Naručili ste Steam Controller? Naoružajte se strpljenjem, čeka se do 2027.

Ogromna potražnja i globalna kriza u opskrbnom lancu prisilili su Valve na odgodu isporuka novog Steam Controllera

Dok Steamovi korisnici strpljivo iščekuju novosti o dugoočekivanim uređajima Steam Machine i Steam Frame, Valve se bori s isporukom jedinog komada hardvera koji je već moguće naručiti - novog Steam Controllera. Potražnja za unaprijeđenim kontrolerom višestruko je nadmašila proizvodne kapacitete, zbog čega je tvrtka priznala da ima poteškoća te da bi neke rezervacije mogle biti isporučene tek 2027. godine.

Valve je objavio kako će sustav rezervacija za Steam Controller sada prikazivati procijenjeno vrijeme isporuke kako bi kupci imali jasniju sliku o tome što mogu očekivati.

"Nemamo namjeru prestati proizvoditi Steam Controller. No, kada usporedimo trenutnu potražnju s brojem primjeraka koje realno možemo proizvesti do kraja godine, želimo što transparentnije upravljati očekivanjima kupaca", poručili su iz tvrtke u objavi na Steamu.

Rezervacije za Steam Controller sada su podijeljene u tri kategorije prema očekivanom datumu isporuke

Do rujna 2026. Do prosinca 2026. Tijekom 2027.

Iz tvrtke napominju da čak ni vrijeme isporuke za 2027. nije uklesano u kamen te postoji mogućnost da neki kupci dobiju svoj uređaj i ranije od predviđenog. Ipak, pokušaj nove rezervacije odmah pokazuje procijenjenu isporuku u 2027. godini, što jasno ukazuje na to koliko je lista čekanja duga.