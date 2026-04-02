Nothing navodno radi na pametnim naočalama s umjetnom inteligencijom

Nothingove pametne naočale imat će sve funkcije kakve se i očekuju od pametnih naočala, a dizajn će im, očekivano, biti transparentan

Nothing, još uvijek relativno "svježi" proizvođač mobitela i slušalica, navodno razvija pametne naočale s umjetnom inteligencijom koje bi trebale stići na tržište već u prvoj polovici sljedeće godine.

Kako doznaje Bloombergov Mark Gurman, Nothingove AI naočale trebale bi imati ugrađene kamere, mikrofone i zvučnike, dok će se za obradu AI zadataka oslanjati na povezani mobitel i cloud infrastrukturu. Time će se korisnicima omogućiti automatizacija određenih radnji i personaliziranije iskustvo korištenja.

Što se tiče dizajna koji je kod ovakvih proizvoda vrlo važan, navodi se da će naočale zadržati prepoznatljiv dizajnerski potpis tvrtke kakav je već viđen na njihovim mobitelima i slušalicama. No, u ovom trenutku nije poznato znači li to da će naočale uključivati i elemente poput Glyph sučelja.

Osim naočala, Nothing navodno razvija i nove bežične slušalice s integriranom umjetnom inteligencijom, ali se o tome još ne zna toliko detalja.