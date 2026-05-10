Novi DJI-ev gimbal za mobitele ima odvojivi daljinski upravljač sa zaslonom na dodir

Zahvaljujući odvojivom daljinskom upravljaču sa zaslonom, korisnici mogu vidjeti sliku s mobitela u stvarnom vremenu, kao i upravljati gimbalom pomoću joysticka

DJI je službeno predstavio novi stabilizator mobitele, Osmo Mobile 8P, čija je glavna novost odvojivi daljinski upravljač sa zaslonom na dodir. Dok zaslon prikazuje sliku s mobitela u stvarnom vremenu, ugrađeni joystick omogućuje upravljanje gimbalom na daljinu i preciznije kadriranje pri korištenju stražnjih kamera mobitela.

Naime, novi gimbal dolazi i s tehnologijom ActiveTrack 8.0 koja, prema tvrdnjama DJI-a, donosi još preciznije praćenje subjekta, čak i u zahtjevnijim scenama i većim gužvama. Također, napominju i da korisnici iPhonea mogu uređaj povezati izravno putem DockKita, Appleovog sustava koji omogućuje aplikacijama i third party dodacima lakšu integraciju s funkcijama praćenja i kontrole kamere na iPhoneu.

Nadalje, Osmo Mobile 8P ima troosni sustav stabilizacije, ugrađeni stativ i produžnu šipku duljine 215 milimetara. DJI navodi da se stativ sada otvara šire radi bolje stabilnosti tijekom snimanja. Uređaj teži 386 grama, a baterija kapaciteta 3.350 mAh trebala bi omogućiti do 10 sati rada. Treba napomenuti da se gimbal može koristiti i za punjenje mobitela putem USB-C priključka.

Od ostalih značajki, svakako istaknimo da je podržana i funkcija Infinite Spin koja omogućuje neograničenu horizontalnu rotaciju za snimanje iz različitih kutova, uključujući i snimke iz niske perspektive. U praksi to znači da korisnici mogu snimati dinamične kadrove s kontinuiranim okretanjem kamere bez ograničenja klasičnih gimbala, što je posebno korisno za kreativne prijelaze, vlogove, akcijske scene i sadržaj za društvene mreže.

DJI Osmo Mobile 8P dostupan je za kupnju po početnoj cijeni od 159 eura. Paket od 189 eura uključuje i DJI Multifunctional Module 2 s LED svjetlom i podrškom za upravljanje gestama, dok najskuplji paket od 219 eura dolazi i s DJI Mic Mini 2 mikrofonom.