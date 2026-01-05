Plaud NotePin S i desktop aplikacija spajaju sastanke uživo i online svijet

Američki Plaud lansirao je unaprijeđeni nosivi uređaj NotePin S i nativnu desktop aplikaciju, čime je postao AI rješenje koje može pametno bilježiti razgovore uživo, putem telefona i na mreži

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 5. siječnja 2026. u 16:20

Tvrtka Plaud, koja već opslužuje više od 1,5 milijuna korisnika diljem svijeta putem svojih pametnih uređaja za stvaranje zapisnika i bilješki, predstavila je na CES-u dva noviteta. Prvi je nosivi AI snimač NotePin S, proširenje linije gadgeta za snimanje i sažimanje sastanaka i prezentacija, o kojoj smo nedavno objavili recenziju. Drugi predstavljeni novitet je namjenska aplikacija Plaud Desktop. Cilj ovog predstavljanja novih usluga je omogućiti profesionalcima hvatanje i sažimanje informacija bez obzira na to odvija li se komunikacija uživo ili u digitalnom okruženju.

NotePin S

Novi NotePin S zadržava osnovni dizajn svog prethodnika, dakle riječ je o nosivom uređaju koji u novoj izvedbi donosi poboljšanu intuitivnost i performanse. Uređaj je dizajniran da se nosi na različite načine – kao narukvica, ogrlica ili broš – što mu omogućuje da ostane nenametljiv u različitim primjenama.

Ključna značajka novog modela "S", koja ga razlikuje od osnovnoga, jest tipka za trenutno bilježenje, koja nakon kratkog pritiska tijekom snimanja označava važne trenutke. Takva će akcija signalizirati umjetnoj inteligenciji koji su dijelovi razgovora najrelevantniji, odnosno na što obratiti pozornost kasnije tijekom obrade i izrade sažetka. Cijena uređaja Plaud NotePin S je 179 dolara.

Prvo desktop rješenje

Uz proširenje ponude hardverskih rješenja, tvrtka je lansirala i Plaud Desktop, aplikaciju koja korisnicima omogućava snimanje online sastanaka. Sustav automatski detektira aktivne video i audio pozive na platformama kao što su Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, omogućujući pokretanje sigurnog snimanja zvuka jednim klikom. Time se rješava čest problem neželjenog sudjelovanja AI botova za snimanje u pozivima, čime se proces čini profesionalnijim i sigurnijim.

Plaud Desktop dodatno podržava multimodalni unos, što znači da korisnici svojim bilješkama mogu dodavati vizualne prikaze, isticati ključne audio trenutke i unositi tekst u stvarnom vremenu. Svi ubačeni podaci, transkripti i ideje automatski se sinkroniziraju kroz sustav Plaud Intelligence, pa postaju dostupni putem desktop aplikacije, mobilne aplikacije ili weba. Na taj način, Plaud ekosustav nudi jedinstveno mjesto koje će obuhvatiti sve informacije prikupljene iz različitih komunikacijskih kanala – bilo da ste razgovore snimili i saželi njihovim gadgetima ili aplikacijom na računalu. Aplikacija je besplatna za preuzimanje, a jednako kao i ostala njihova rješenja, bez pretplate nudi do 300 minuta transkripcije razgovora mjesečno.



