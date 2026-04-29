Poznata cijena i datum izlaska Steam Controllera

Valveov Steam Controller moći će se kupiti već sljedećeg tjedna i to po cijeni od 99 eura. U paketu s njim doći će i dodatak za bežično povezivanje s niskom latencijom i magnetsko punjenje

Valve je predstavio Steam Controller još u studenom prošle godine, a tek je sada otkrio da će 4. svibnja stići u prodaju te da će se moći kupiti putem Steamove trgovine po cijeni od 99 eura.

Riječ je o kontroleru namijenjenom igranju svih igara na Steamu, koji dolazi s magnetskim analognim palicama, kompletnim setom kontrola te četiri haptička motora za precizan vibracijski odziv. Iz Valvea kažu da bi ugrađena baterija kapaciteta 8,39 Wh trebala omogućiti više od 35 sati igranja s jednim punjenjem.

U pakiranju s kontrolerom stiže i Steam Controller Puck, dodatak koji omogućuje bežično povezivanje s niskom latencijom te magnetsko punjenje. Ipak, korisnici nisu samo ograničeni na njega, jer se kontroler može povezati i putem Bluetootha ili klasično preko USB-a.

Steam Controller kompatibilan je sa Steam Machineom, kao i s Windowsima, Macom, Linuxom te tabletima i mobitelima koji imaju Steam ili aplikaciju Steam Link. Podržava I Steam Deck, bez obzira koristi li se u docku ili ne.

Kontroler je također moguće pratiti kamerama Steam Framea, što omogućuje igranje ne-VR igara na virtualnom zaslonu.