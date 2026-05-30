Predstavljen Oura Ring 5 s tanjim dizajnom i boljim praćenjem zdravlja

Oura Ring 5 stiže kao novi pametni prsten na tržištu koji, za razliku od prethodnih modela, donosi lakši i tanji dizajn te osjetno bolje praćenje zdravlja

Oura je predstavila novu generaciju svog pametnog prstena, Oura Ring 5, koja donosi redizajniran izgled, unaprijeđene senzore te nekoliko novih zdravstvenih funkcija, što u nekim regijama uključuje i praćenje krvnog tlaka.

Najveća promjena odnosi se na dimenzije uređaja. Oura Ring 5 širok je nešto više od 6 milimetara i debeo 2,3 milimetra, što ga čini za oko 40 posto manjim od prethodnog modela. Prsten je i dalje izrađen od titana, a novi zaobljeniji oblik trebao bi osigurati veću udobnost tijekom nošenja. Dostupan je u veličinama od 6 do 13 te ima IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Novi model donosi i unaprijeđene senzore s jačim LED diodama, za koje Oura tvrdi da omogućuju preciznija mjerenja i bolju kvalitetu signala. Tvrtka navodi i poboljšanu točnost očitanja kod korisnika različitih tonova kože i oblika prstiju.

Uz standardne funkcije poput praćenja otkucaja srca, zasićenosti krvi kisikom, kvalitete sna i razine stresa, Oura Ring 5 dobio je i novi sustav nazvan Health Radar. Riječ je o platformi za kontinuirano praćenje biometrijskih pokazatelja koja može prepoznavati promjene u zdravstvenom stanju i dugoročne obrasce.

Među novitetima ističe se i praćenje signala krvnog tlaka tijekom spavanja te izvještaji o kvaliteti noćnog disanja. Te će značajke od lipnja biti dostupne korisnicima Oura aplikacije u SAD-u, Indiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, no trenutno nije poznato hoće li se dostupnost proširiti.

U svakom slučaju, Oura Ring 5 sada podržava više od 50 zdravstvenih i sportskih pokazatelja, uključujući podatke o pulsu, tempu i prijeđenoj udaljenosti tijekom aktivnosti poput trčanja, vožnje bicikla i treninga snage. Treninzi se i dalje pokreću putem mobilne aplikacije.

Baterija bi, ovisno o korištenju, trebala trajati između šest i devet dana, dok potpuno punjenje traje do 80 minuta. Osnovne Silver i Black verzije prstena koštaju 429 eura, dok premium izvedbe Gold, Stealth i Brushed Silver stoje 529 eura. No, treba imati na umu da je za pristup svim funkcijama potrebna Oura pretplata koja košta 5,99 eura mjesečno.