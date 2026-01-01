Prvi hardverski produkt tvrtke OpenAI mogla bi biti - pametna olovka

Nakon akvizicije dizajnerskog startupa Jonyja Ivea, nove glasine otkrivaju da je prvi hardverski proizvod OpenAI-ja pametna olovka

četvrtak, 1. siječnja 2026. u 21:59

Još u svibnju, OpenAI je akvizirao startup io Jonyja Ivea, koji je dio njegove kreativne dizajnerske tvrtke LoveFrom. Startup io radio je na tajanstvenom hardverskom proizvodu, a sada nove glasine, kako prenosi GSM Arena, otkrivaju o čemu se točno radi.

Navodno je riječ o olovci. Naravno, neće se raditi o običnoj olovci, već o proizvodu prožetom umjetnom inteligencijom. Jedan prethodni izvještaj opisao ju je kao "kontekstualno svjesnu", što je očekivano s obzirom na to da je io sada dio tvrtke OpenAI. Što će točno raditi, u ovom trenutku možemo samo nagađati, no potencijal je ogroman, od digitalizacije bilješki uz pomoć umjetne inteligencije do interakcije s drugim uređajima na potpuno nove načine.

Naravno, dizajn još nije poznat, ali mnogi su se poigrali s AI alatima i objavili tako dobivene "vizije", poput ove, napravljene s Gemini AI-em (objavljeno na Reeditu)
Zanimljivo je da to neće biti jedini hardverski proizvod tvrtke OpenAI, jer tvrtka navodno radi na još dva uređaja. Jedan od njih spominje se kao prijenosni audio uređaj "za van".

Što se tiče proizvodnje, olovku bi trebao proizvoditi Foxconn, najvjerojatnije u Vijetnamu. Prvotno je za proizvodnju odabrana tvrtka Luxshare, no navodno OpenAI ne želi da se njihov hardver proizvodi u Kini, što je dovelo do promjene plana. Navodno postoji čak i mala šansa da će se proizvodnja odvijati u SAD-u, također u Foxconnovim pogonima.

Akvizicija startupa io koštala je OpenAI navodnih šest i pol milijardi američkih dolara, no važno je napomenuti da se radilo o razmjeni dionica, tako da stvarni novac nije promijenio vlasnika. Ovi hardverski proizvodi najavljuju se kao "treća jezgra" (third-core), zamišljeni da nadopune vaš laptop i pametni telefon. Mnogi su u prošlosti pokušali i nisu uspjeli uvesti takve treće uređaje u naše živote, uključujući nedavne pokušaje s AI "pinovima", pa uspjeh tvrtke OpenAI nipošto nije zajamčen.



