Samsungov Galaxy Ring sljedeće godina dobiva nasljednika?

Prva generacija Galaxy Ringa predstavljena je još 2024., što znači da će na tržištu provesti gotovo tri godine prije nego što dobije svoga nasljednika

Prema novom izvješću iz Južne Koreje, nova generacija Samsungovog pametnog prstena, Galaxy Ring 2, stiže na tržište početkom sljedeće godine i to potencijalno zajedno sa serijom Galaxy S27.

Novi Galaxy Ring trebao bi biti tanji i lakši od prethodnika, što znači da bi u teoriji trebao biti udobniji za svakodnevno korištenje. Uz to, spominje se I autonomija baterije od 9 do 10 dana, što bi predstavljalo značajno poboljšanje u odnosu na aktualni model koji će bez punjenja izdržati oko 6 dana.

Navodno će biti unaprijeđena i analiza sna, a spominju se i prošireni uvidi vezani uz kardiovaskularno zdravlje. U izvješću se navodi i da bi neki od Samsungovih budućih pametnih satova, ne nužno Galaxy Ring 2, mogli dobiti i tehnologiju neinvazivnog mjerenja razine glukoze u krvi.