Samsungove nove AI naočale koriste Gemini i ne trebaju zaslon

Samsungove nove pametne naočale razvijene su u suradnji s Googleom i Qualcommom te koriste Gemini za prevođenje, navigaciju, sažimanje poruka i prepoznavanje okoline

Samsung je na ljetnom Galaxy Unpackedu predstavio i prve AI pametne naočale temeljene na Android XR-u. Za razliku od nedavno predstavljenog Galaxy XR naglavnika koji je namijenjen igranju i profesionalnoj upotrebi, ove su naočale osmišljene za svakodnevno korištenje te se, umjesto na klasični zaslon, oslanjaju na AI i glasovne interakcije.

Naime, na razvoju ovih naočala surađivali su Samsung, Google i Qualcomm. Pogoni ih već spomenuti operativni sustav Android XR, dok je za performanse zadužen Snapdragon AR1 Gen 1, čip posebno razvijen za lagane i tanke pametne naočale. Time se razlikuje od snažnijeg Snapdragona XR2+ Gen 2 koji se koristi u Galaxy XR naglavnik.

Jedna od glavnih značajki novih naočala je integracija Googleovog AI asistenta Geminija u verziji prilagođenoj nosivim uređajima. Zahvaljujući ugrađenoj kameri, Gemini može analizirati okolinu u stvarnom vremenu i pružati kontekstualne informacije. Na primjer, korisnik može fotografirati ploču s bilješkama, nakon čega će AI automatski organizirati sadržaj u aplikaciji Notes. Kamera se može koristiti i za snimanje videa iz perspektive korisnika ili prikaz okoline tijekom videopoziva.

Foto: Samsung

Gemini također može sažimati duge poruke, naglas čitati važne informacije te prevoditi razgovore i tekst u stvarnom vremenu, što bi moglo biti posebno korisno tijekom putovanja. Uz to, kad smo već kod putovanja, naočale mogu pružati i navigacijske upute do odredišta, ali i informacije o znamenitostima i okolini tijekom razgledavanja.

Upravljanje je moguće na nekoliko načina. Osim glasovnih naredbi, korisnici mogu koristiti dodirne površine smještene na ručkama naočala ili ih kontrolirati putem povezanih uređaja.

Za izgled novih naočala Samsung je surađivao s modnim brendovima Gentle Monster i Warby Parker. Gentle Monster dizajnirao je tanki crni okvir modernog izgleda, dok je Warby Parker pripremio smeđu izvedbu prilagođenu svakodnevnom nošenju. Samsung za sada nije otkrio cijenu ni datum početka prodaje svojih novih naočala.