Samsungove pametne naočale prikazane na neslužbenim renderima

Samsung već neko vrijeme radi na pametnim naočalama Galaxy Glasses, a iako su otkrili neke detalje u ožujku, sada su objavljeni neslužbeni renderi koji prikazuju praktički sve što bi trebali znati.

Vidljivo je, naime, da Galaxy Glasses neće imati zaslon, već će se isključivo oslanjati na glasovne interakcije. Dizajn okvira poprilično je klasičan, što znači da je Samsung igrao na sigurno, a napravljen je u suradnji s Warby Parkerom i Gentle Monsterom, tvrtkama koje već imaju iskustva u spajanju mode i tehnologije

Foto: AndroidHeadlines

Naočale će raditi na sustavu Android XR, uz integrirani Gemini. Drugim riječima, bit će podrške za AI značajke. Pogonit će ih Qualcommov Snapdragon AR1, a imat će i bateriju kapaciteta 155 mAh, 12-megapikselnu kameru sa Sonyjevim IMX681 senzorom, zvučnike te će težiti oko 50 grama.

Foto: AndroidHeadlines

Cijena bi im trebala biti između 380 i 500 dolara, čime Samsung cilja na isti segment kojim trenutno vladaju Metini Ray-Ban modeli.