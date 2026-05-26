Sony je napravio uređaj koji hladi tijelo direktnim kontaktom s kožom

Biste li na vrat stavili uređaj koji hladi cijelo tijelo, a vidi se ispod majice i viri iz ovratnika? Sony misli potvrdno i kreće osvajati zapadno tržište uređajem koji u Aziji postoji od 2019. godine

Bug.hr utorak, 26. svibnja 2026. u 18:39
Sony već nekoliko godina prodaje Japancima, a sada će i ostatku svijeta, ideju da je nošenje rashladnog uređaja ispod odjeće sasvim normalna stvar. Ta ideja  zapravo nije ni luda kako temperature ljeti prestaju biti anomalija i postaju klimatska činjenica.

Najnoviji model, Reon Pocket Pro Plus, stiže prvo u britanske trgovine u trenutku kada se Europa upravo sprema za toplinske valove, što je ili sretan splet okolnosti ili pažljivo odabran marketinški trenutak. Inače, Reon linija postoji od 2019. i do sada nije bila dostupna izvan Azije kada treća generacija stiže na zapadno tržište.

Nehrđajući čelik iza vrata

Kako uređaj funkcionira nije posebno misteriozno: rashladna ploča od nehrđajućeg čelika pritišće se uz kožu na vratu, fleksibilna traka drži cijelu konstrukciju na mjestu, a ventilacijski otvor odvodi toplinu kroz odjeću prema van. Sony je uz ovaj model isporučio i drugu generaciju takozvanog Pocket Taga, manji bežični senzor koji se pričvršćuje na remen ili torbu i mjeri temperaturu i vlagu okoline, šaljući te podatke uređaju kako bi regulacija bila preciznija nego što bi bila da se oslanja isključivo na senzore pod tkaninom. Korisnik može upravljati intenzitetom hlađenja kroz aplikaciju na mobitelu, jer su fizičke tipke na uređaju, koji sjedi iza leđa, teško dostupne dok ga nosite.

U usporedbi s prethodnim modelom, ovaj donosi dvadesetpostotno poboljšanje rashladnog učinka, što se u praksi svodi na dodatna dva stupnja Celzijusa na rashladnoj ploči, a baterija traje do desetak sati pri radu na drugoj najjačoj razini, ne na maksimalnoj. Traka koja drži uređaj ima cijevčice koje se prilagođavaju pomicanju tijela pri hodu ili laganoj aktivnosti, a ventilacijski otvor može se korigirati kako topliji zrak ne bi strujao prema odjeći nego dalje od korisnika.

Recenzije pohvalno opisuju efekte, s obzirom na to da je kontaktna površina ograničena na vrat, a hlađenje se osjeća šire od toga, što nije magija nego fiziologija: vrat je zona s gustom mrežom krvnih žila, pa lokalno hlađenje ima neproporcionalno velik učinak na opću percepciju topline cijelog tijela.

Viri ispod majice

Pitanje koje ostaje nije tehnička izvedivost niti potencijalna korist, koja je već dokazana kroz nekoliko generacija uređaja prodavanih na azijskom tržištu, nego to koliko je europska i američka publika voljna prilagoditi se nečemu što se vidi ispod majice i viri iz ovratnika. Japan ima dugu tradiciju sličnih dodataka koji ne pretendiraju na nevidljivost, od reflektirajućih rukava za bicikliste do precizno presavijenih kišobrana u posebnim torbicama, i u tom kontekstu Reon za Japance izgleda kao nešto sasvim normalno. U Europi i SAD-u, gdje se odnos prema vidljivoj opremi na tijelu razlikuje, još nije jasno hoće li uređaj biti shvaćen kao tehnološki dodatak ili kao nešto što se nosi pod prisilom.

Sony ga prodaje za 199 funti u Britaniji, odnosno 229 eura na europskom tržištu, što ga smješta u kategoriju namjenskih uređaja koji traže svjesnu odluku, a ne impulzivnu kupnju.

 

