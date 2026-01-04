SwitchBot Obboto: minijaturna AI lampa za noćni ormarić ili radni stol

SwitchBot je na CES-u predstavio Obboto, pametnu AI lampu koja donosi dašak Las Vegasa u vaš dom. S preko 2900 RGB LED dioda, senzorom pokreta i bezbrojnim opcijama prilagodbe, ovo je više od običnog svjetla

Bug.hr nedjelja, 4. siječnja 2026. u 21:00

Tvrtka SwitchBot predstavila je na sajmu CES svoj novi proizvod koji bi mogao unijeti dozu zabave i visoke tehnologije na vaš radni stol. Riječ je o Obboto svjetiljci, inovativnom rješenju koje neodoljivo podsjeća na umanjenu verziju spektakularne Las Vegas Sphere, a koju SwitchBot opisuje kao "ekspresivnog suputnika u obliku svjetleće kugle".

Glavna odlika ovog uređaja je njegova sposobnost personalizacije. Obboto lampa, kako prenosi The Verge, opremljena je s više od 2900 RGB LED dioda i senzorom pokreta, što joj omogućuje da reagira na vaše kretanje ili dodir. Korisnici mogu prikazivati unaprijed postavljene animacije, ali i učitavati vlastite slike i GIF-ove koji se zatim prikazuju kao piksel art. Uz to, svjetiljka nudi i vizualizaciju glazbe, "animacije raspoloženja" vođene umjetnom inteligencijom te posebne načine rada prilagođene za spavanje, fokus, opuštanje, meditaciju i stvaranje svakodnevnog ambijenta.

Zanimljiva je i mogućnost prikaza lokalnog vremena i vremenske prognoze, funkcija koja bi se mogla svidjeti obožavateljima Amazonovog, sada već ukinutog, Echo Dot uređaja sa satom. Upravo će ta usporedba biti ključna za uspjeh Obbota na tržištu.

SwitchBot još nije objavio informacije o cijeni ili datumu izlaska, stoga ostaje za vidjeti hoće li Obboto moći konkurirati šarmu i cjenovnoj pristupačnosti nekada popularnog Dot sa satom, nudeći pritom znatno naprednije vizualne mogućnosti.



