TCL predstavio Note A1 NxtPaper, digitalnu bilježnicu s 11,5-inčnim zaslonom

TCL-ov Note A1 NxtPaper ima 11,5-inčni zaslon bez refleksija, stylus s niskom latencijom i niz AI alata za produktivnost

Matej Markovinović četvrtak, 1. siječnja 2026. u 09:12
TCL Note A1 NxtPaper 📷 Foto: TCL
TCL Note A1 NxtPaper Foto: TCL

TCL je predstavio Note A1 NxtPaper, digitalnu bilježnicu koja će konkurirati ReMarkable Paperu Pro i Kindle Scribeu.

Naime, novi TCL-ov uređaj ima 11,5-inčni Pure zaslon rezolucije 2.200 x 1.440, frekvencije osvježavanja od 120 Hz i maksimalnom svjetlinom od 300 nita. Iz TCL-a ističu da zaslon nema refleksije te da ima prilagodljivo osvjetljenje za smanjeno naprezanje očiju u svim uvjetima ambijentalnog svjetla.

Note A1 pogoni MediaTekov Helio G100 SoC uparen s 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije. Tu je i baterija kapaciteta 8.000 mAh s podrškom za 33-vatno punjenje, a TCL ističe i dugo trajanje u stand-byu. Uređaj ima i 13-megapikselnu stražnju kameru, dva zvučnika i čak osam mikrofona.

U paketu s Noteom A1 dolazi i T-Pen Pro olovka s dvostrukim vrhom i gumicom, 8.192 razine osjetljivosti na pritisak te latencijom manjom od 5 ms. Iz TCL-a tvrde da je iskustvo pisanja osmišljeno tako da vjerno oponaša otpor i teksturu pravog papira, što se i očekuje od ovakvog uređaja.

Što se tiče softvera, Note A1 dolazi s nizom integriranih AI alata koji uglavnom služe za organizaciju ideja i sadržaja, a koji će biti posebno korisni poslovnim korisnicima. Kućište je inače aluminijsko, unibody, debljine svega 5,5 milimetra, uz masu od 500 grama. Kao dodatna oprema može se kupiti preklopna maska i maska s tipkovnicom.

TCL Note A1 NxtPaper trebao bi stići na europsko tržište u prvom kvartalu 2026. godine, a cijena bi mu trebala biti između 500 i 550 eura.



