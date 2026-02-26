Xiaomi ima novi power bank debljine svega 6 milimetara
Xiaomijev power bank dugačkog naziva, UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15 W, ima bateriju kapaciteta 5.000 mAh u izuzetno tankom kućištu
Xiaomi je predstavio novi ultra tanki power bank koji donosi kapacitet od 5.000 mAh u kućištu od aluminijske legure debljine svega šest milimetara i mase od 98 grama.
Naime, unatoč kompaktnim dimenzijama (98,5 × 71,5 × 6 mm), power bank može istovremeno puniti dva uređaja, jedan bežično i jedan putem USB-C priključka. Dok bežično punjenje ide do 15 W (Qi2 standard), žično putem USB-C priključka omogućuje brže punjenje snagom do 22,5 W.
Ipak, za punjenje postoje određena ograničenja. Xiaomi 17 može se bežično puniti punom snagom od 15 W, no nema ugrađene magnete pa je potrebna magnetska maska. Bežično punjenje funkcionira i bez magneta, ali je manje praktično jer se baterija tada ne pričvršćuje magnetski za uređaj. iPhone će iz ove baterije moći izvući najviše 7,5 W.
Za hlađenje baterije u power banku zadužena je grafitna ploča površine 4.369 mm², a tu je i zaštita od previsokog i preniskog napona te zaštita od pregrijavanja, prekomjerne struje i elektrostatičkog udara.
Cijena za europsko tržište još nije poznata.