Xiaomi ima novi power bank debljine svega 6 milimetara

Xiaomi je predstavio novi ultra tanki power bank koji donosi kapacitet od 5.000 mAh u kućištu od aluminijske legure debljine svega šest milimetara i mase od 98 grama.

Naime, unatoč kompaktnim dimenzijama (98,5 × 71,5 × 6 mm), power bank može istovremeno puniti dva uređaja, jedan bežično i jedan putem USB-C priključka. Dok bežično punjenje ide do 15 W (Qi2 standard), žično putem USB-C priključka omogućuje brže punjenje snagom do 22,5 W.

Foto: Xiaomi

Ipak, za punjenje postoje određena ograničenja. Xiaomi 17 može se bežično puniti punom snagom od 15 W, no nema ugrađene magnete pa je potrebna magnetska maska. Bežično punjenje funkcionira i bez magneta, ali je manje praktično jer se baterija tada ne pričvršćuje magnetski za uređaj. iPhone će iz ove baterije moći izvući najviše 7,5 W.

Za hlađenje baterije u power banku zadužena je grafitna ploča površine 4.369 mm², a tu je i zaštita od previsokog i preniskog napona te zaštita od pregrijavanja, prekomjerne struje i elektrostatičkog udara.

Cijena za europsko tržište još nije poznata.