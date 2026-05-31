Xiaomi proširuje ponudu novim pametnim satom, narukvicom, slušalicama i zvučnikom

Na europsko tržište stiže puno novih Xiaomijevih gadgeta, a mnogima će vjerojatno najzanimljiviji biti Sound Play, kompaktni zvučnik zanimljivog dizajna

Uz novu seriju mobitela Xiaomi 17T, kineski proizvođač predstavio je i nekoliko novih gadgeta, uključujući novu pametnu narukvicu, pametni sat, bežične slušalice te prijenosni zvučnik.

Xiaomi Smart Band 10 Pro

Nova pametna narukvica Xiaomi Smart Band 10 Pro zadržala je 1,74-inčni AMOLED zaslon svog prethodnika, no sada nudi znatno veću vršnu svjetlinu od 2.000 nita umjesto dosadašnjih 1.200 nita. Zaslon podržava frekvenciju osvježavanja od 60 Hz te prikaz 16,8 milijuna boja.

Xiaomi ističe da je narukvica nešto tanja i lakša od prethodne generacije, a dobila je i nove zdravstvene senzore te unaprijeđene algoritme za praćenje sna. Baterija kapaciteta 350 mAh trebala bi osigurati do 21 dan rada pri laganijem korištenju, 15 dana pri uobičajenoj uporabi te osam dana uz stalno uključen zaslon.

Xiaomi Smart Band 10 Pro na europskom tržištu kreće od 80 eura, dok NFC i Ceramic Edition verzije koštaju 100 eura.

Xiaomi Watch S5

Novi Xiaomi Watch S5 nasljeđuje prošlogodišnji Watch S4 te donosi nekoliko poboljšanja, među kojima se posebno ističe povećanje autonomije. Konkretnije, sat koristi bateriju kapaciteta 815 mAh za koju Xiaomi navodi da omogućuje do 21 dan rada s jednim punjenjem, u odnosu na 15 dana kod prethodnika.

Prednju stranu krasi 1,48-inčni AMOLED zaslon smješten u kućište promjera 46 milimetara s okvirom od nehrđajućeg čelika. Unatoč većoj bateriji, Xiaomi je uspio dodatno smanjiti debljinu kućišta, što će se osjetiti na ruci.

Tu su i dvofrekventni GPS, 5 ATM vodootpornost te standardne funkcije praćenja zdravlja i sportskih aktivnosti. Watch S5 bit će dostupan u crnoj, srebrnoj, plavoj keramičkoj i zelenoj boji po početnoj cijeni od 179 eura.

Xiaomi Buds 6

Xiaomi Buds 6 donose nekoliko nadogradnji usmjerenih na kvalitetu zvuka i udobnost korištenja. Slušalice koriste novu 11-milimetarsku zvučničku jedinicu s trostrukim magnetom koji bi trebao pružiti kvalitetniju reprodukciju zvuka u odnosu na prethodnu generaciju.

Podržan je i Qualcommov aptX Lossless kodek s prijenosom podataka do 2,1 Mbps, što je značajno povećanje u odnosu na 1,2 Mbps kod modela Buds 5. Xiaomi navodi i poboljšano aktivno poništavanje buke, a ističu i tanje te lakše kućište za bolje prianjanje u uhu.

Xiaomi Buds 6 na europskom tržištu koštaju 120 eura.

Xiaomi Sound Play

Možda i najzanimljiviji gadget od svih predstavljenih je Sound Play, Xiaomijev potpuno novi prijenosni Bluetooth zvučnik. Radi se o kompaktnom zvučniku mase 415 grama s izlaznom snagom od 18 W i IP68 certifikatom otpornosti na prašinu i vodu.

Prema navodima proizvođača, baterija omogućuje do 14 sati reprodukcije glazbe, što je u rangu JBL-ovog Flipa 7. Zvučnik također podržava TWS povezivanje dvaju uređaja za stereo reprodukciju, dok Auracast tehnologija omogućuje povezivanje s do čak 100 kompatibilnih uređaja.

Iako ove specifikacije nisu ništa revolucionarno, zvučnik se ističe najviše svojim dizajnom. Naime, Sound Play ima dekorativni „infinity mirror“, kao i LED svjetlosni prsten. Može se kupiti u narančastoj, plavoj, zelenoj i ljubičastoj boji po cijeni od 50 eura.