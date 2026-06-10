Google pojeftinio AI Plus pretplatu i udvostručio prostor za pohranu

Korisnici će sada za AI Plus paket plaćati 4,99 eura mjesečno i umjesto 200, dobit će 400 GB prostora za pohranu

Matej Markovinović srijeda, 10. lipnja 2026. u 13:20
📷 Foto: Google
Foto: Google

Google je, na radost korisnika, snizio cijenu svojeg osnovnog pretplatničkog paketa AI Plus te pritom udvostručio količinu prostora za pohranu koju korisnici dobivaju.

Konkretnije, Google AI Plus korisnicima je nudio 200 GB prostora za pohranu uz mjesečnu cijenu od 7,99 eura na hrvatskom tržištu. Sada je cijena snižena na 4,99 eura, a uključeni prostor za pohranu povećan je na 400 GB. 

Promjenu je na društvenoj mreži X potvrdio Vikas Kansal, voditelj proizvoda za Googleove AI pretplate, istaknuvši da se nova cijena primjenjuje i na brojnim drugim tržištima u lokalnim valutama.

Napominjemo da dodatni prostor za pohranu nije namijenjen samo AI značajkama, već se može koristiti i za Gmail, Google Drive i Google Photos, što Google AI Plus čini svojevrsnim nasljednikom nekadašnjih Google One paketa za pohranu.

 

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