Google vidi Chromebookove u školama kao put do dugoročne lojalnosti korisnika

Objavljeni dokumenti inače su dio velike tužbe protiv Googlea, Mete, ByteDancea i Snapa, koju su podnijeli školski okruzi, obitelji i državni odvjetnici u SAD-u

Interni Googleovi dokumenti, objavljeni u sklopu sudskog postupka vezanog uz sigurnost djece, navode da je tvrtka svjesno koristila obrazovni sustav kako bi djecu što ranije uvela u vlastiti tehnološki ekosustav i time osigurala dugoročnu lojalnost korisnika.

Kako prenosi NBC News, Google u prezentaciji iz studenog 2020. navodi da uključivanje djece u njihov ekosustav „vodi do povjerenja u brend i lojalnosti tijekom cijelog života“, zbog čega, na kraju krajeva, toliko i ulažu u obrazovne alati u proteklih 10-ak godina.

„Ako nekoga rano uvedete u svoj operativni sustav, tada rano dobivate njegovu lojalnost i potencijalno doživotno“, piše u dokumentima u kojima je također istaknuto da bi i korištenje YouTubea u školama moglo stvoriti „kanal budućih korisnika i kreatora“.

Foto: Google

No, piše i da uvođenje YouTubea u škole nije tako lako jer ga škole često blokiraju zbog sigurnosti učenika. Dokumenti također priznaju mogući utjecaj YouTubea na mentalno zdravlje, a navedeno je i da mnogi korisnici žale za izgubljenim vremenom nakon što ih je YouTube odvukao od posla ili čak spriječio da odu na spavanje na vrijeme.