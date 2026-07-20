Googleove 3D emojije sada možete koristiti u vlastitim projektima

Google je otvorio izvorni kod projekta Noto Emoji 3D i objavio izvorne modele namijenjene developerima, dizajnerima i svim kreativcima koji rade na 3D sadržaju

Google je povodom Svjetskog dana emojija objavio da će otvoriti izvorni kod projekta Noto Emoji 3D te zajednici staviti na raspolaganje izvorne 3D modele emojija. Time će developeri, dizajneri i drugi korisnici moći slobodno koristiti te modele u svojim projektima.

"Zajednici stavljamo na raspolaganje izvorne .OBJ datoteke kako bi ih mogla koristiti za izradu impresivnih VR iskustava, nezavisnih aplikacija ili neobičnih memeova", priopćili su iz Googlea.

Inače, Noto Emoji 3D predstavljeni su u svibnju ove godine kao trodimenzionalna verzija Googleovog otvorenog skupa emojija Noto Emoji. Za razliku od klasičnih 2D ikona, novi modeli izrađeni su s naglaskom na korištenje u virtualnoj i proširenoj stvarnosti, igrama te drugim trodimenzionalnim digitalnim okruženjima.

Uz najavu da će Noto Emoji 3D postati projekt otvorenog koda, Google je podijelio i detalje procesa njihova razvoja. Iz tvrtke ističu da dizajniranje 3D emojija donosi sasvim drugačije izazove od izrade 2D ilustracija jer je potrebno odrediti kako će svaki emoji izgledati iz svih kutova. Primjerice, dizajneri su morali odlučiti hoće li smajlići biti oblikovani poput kugle, tanke ploče ili objekta nalik maski kako bi zadržali prepoznatljiv izgled u trodimenzionalnom prostoru.