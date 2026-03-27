Porazgovarajte s Googleom: Search Live dostupan i kod nas, na hrvatskom jeziku

Google je službeno je objavio globalno širenje svoje usluge Search Live, koja je sada dostupna u više od 200 zemalja i teritorija, pa tako i u Hrvatskoj. Ovaj dodatak njihovoj službenoj aplikaciji omogućava korisnicima interaktivnu, multimodalnu komunikaciju unutar AI načina rada (AI Mode) tražilice, integrirajući glasovne naredbe i upotrebu kamere s mobitela za intuitivnije pretraživanje informacija.

Prirodan razgovor s tražilicom

Proširenje obuhvaća sve lokacije i jezike na kojima je AI Mode već podržan, što znači da će korisnici iz Hrvatske s Googleom moći "popričati" i na hrvatskom jeziku te tako pretraživati Internet i dobivati informacije od umjetne inteligencije. Glavni pokretač ovog dodatka tražilici je novi audio i glasovni model Gemini 3.1 Flash Live. Prema navodima iz tvrtke, ono omogućava prirodnije i fluidnije razgovore te interakciju s tehnologijom sličnijom ljudskom dijalogu.

Search Live je dizajniran za situacije u kojima je korisnicima potrebna pomoć u stvarnom vremenu, a tradicionalno utipkavanje teksta im nije praktično. Korisnici Android i iOS uređaja usluzi pristupaju jednostavnim pritiskom na ikonu "Live" unutar Google aplikacije. Sustav omogućuje postavljanje pitanja glasom, primanje audio odgovora te nastavak razgovora kroz dodatna potpitanja ili istraživanje putem ponuđenih web poveznica.

Dodatna funkcionalnost integrirana je i kroz Google Lens, gdje korisnici mogu usmjeriti kameru prema objektima u stvarnom svijetu i započeti dijalog o onome što vide. Tim će putem moći odmah dobiti informacije o predmetima, lokacijama ili tekstovima koje kamera njihovog mobitela zabilježi, sve u stvarnom vremenu i uz mogućnost interaktivnog razgovora.