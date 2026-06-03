Gospodarski savjet Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo nove inicijative za inovacije i poduzetništvo

U Vodnjanu je održana 4. sjednica Gospodarskoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Okupila je predstavnike vodećih hrvatskih kompanija i institucija, članova Gospodarskog savjeta, s ciljem daljnjeg jačanja suradnje između akademske zajednice i gospodarstva, s naglaskom na razvoj inovacija, transfer tehnologije i poticanje poduzetništva

U sjedištu globalne cloud komunikacijske platforme Infobip, u Vodnjanu, održana je 4. sjednica Gospodarskoga savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Okupila je predstavnike vodećih hrvatskih kompanija i institucija, članova Gospodarskog savjeta, s ciljem daljnjeg jačanja suradnje između akademske zajednice i gospodarstva, s naglaskom na razvoj inovacija, transfer tehnologije i poticanje poduzetništva.

Okupljene su uvodno pozdravili prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Siniša Krajnović, predsjednik Gospodarskoga savjeta i predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle koji je predvodio sjednicu, a članovi Savjeta obišli su i kampus Pangea te sudjelovali na Infobipovoj prezentaciji.

Tri ključna koraka za budućnost inovacija

U okviru sjednice potpisan je Memorandum o razumijevanju o uspostavi istraživačko-inovacijskih i inkubacijskih centara u okviru projekta Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj, čiji je cilj uspostava istraživačko-inovacijskog ekosustava usmjerenog razvoju novih tehnologija, transferu znanja i jačanju inovacija, kao i poticanju akademskoga poduzetništva.

Predstavljen je i prijedlog osnivanja radnog tijela za izradu Strategije istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu, koja će se prvi put izrađivati kroz model mješovite radne skupine s predstavnicima akademske zajednice i gospodarstva. Uz to, članovima Savjeta predstavljena je i inicijativa za osnivanje zaklade usmjerene poticanju akademskoga poduzetništva koja će dodatno osnažiti razvoj start-up i spin-off projekata te poduzetničkih inicijativa koje proizlaze iz znanstveno-istraživačkoga rada.

Gospodarski forum Sveučilišta u Zagrebu: Nastavak dijaloga znanosti i gospodarstva

Na sjednici je najavljen i drugi Gospodarski forum Sveučilišta u Zagrebu, koji će se održati u sklopu Tjedna Sveučilišta u studenom u Zagrebu. Forum će nastaviti razvijati platformu za dijalog između znanosti, gospodarstva i javnog sektora o ključnim razvojnim temama.

I ova sjednica potvrdila je snažnu usmjerenost Sveučilišta u Zagrebu i njegovih partnera iz gospodarstva na izgradnju održivog istraživačkog i inovacijskog ekosustava.

„Suradnja Sveučilišta i gospodarstva nužan je preduvjet za razvoj konkurentnog i inovativnog društva. Projekti poput ZUK-a Borongaj jasno pokazuju kako kroz partnerstvo možemo stvarati čvrste temelje za razvoj novih tehnologija, transfer znanja i akademsko poduzetništvo. Kroz inicijative koje danas pokrećemo dodatno jačamo institucionalni okvir te stvaramo okruženje u kojem studenti, istraživači i poduzetnici zajednički razvijaju ideje s tržišnim potencijalom“ istaknuo je prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu.

„Današnjim koracima dodatno učvršćujemo ulogu Gospodarskog savjeta kao mosta između znanosti i gospodarstva. Naš je zadatak povezivati ideje i tržište te osigurati da se ambiciozni ciljevi pretoče u konkretne projekte i opipljive rezultate. Upravo u provedbi vidimo ključ stvaranja dugoročne vrijednosti za gospodarstvo i društvo“ naglasio je dr. sc. Siniša Krajnović, predsjednik Gospodarskog savjeta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Uprave Ericssona Nikole Tesle.

Silvio Kutić, suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa, pozdravio je suradnju između akademske zajednice i gospodarstvenika te istaknuo važnost inovacija, znanja i globalne perspektive kao ključnih preduvjeta za uspjeh na međunarodnom tržištu.

„Povezivanje akademske zajednice i realnog sektora ključ je stvaranja globalno konkurentnih inovacija. U Infobipu smo od samih početaka svjesni da su znanje, hrabrost i globalna perspektiva preduvjeti za uspjeh na tržištu. Susret s članovima Gospodarskog savjeta Sveučilišta u Zagrebu bio je prilika za razgovor o jačanju domaćeg inovacijskog ekosustava. Upravo kroz ovakvu suradnju možemo potaknuti novu generaciju akademskih poduzetnika koji će iz Hrvatske djelovati globalno“, istaknuo je Kutić.