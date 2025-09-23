Modernizirana mreža hidroloških postaja povećava sigurnost od poplava u Hrvatskoj

Završetkom EU sufinanciranog projekta unaprijeđene crpne stanice i uspostavljen napredni sustav nadzora, čime je ojačana zaštita građana i infrastrukture od poplavnih rizika

Hrvatska je uspješno završila provedbu infrastrukturno i tehnološki ključnog projekta VEPAR, koji predstavlja najveći iskorak dosad u segmentu negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava. Projekt su zajednički realizirali Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod, uz partnera KING ICT, a čak 85 posto ulaganja financirala je Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj.

Jedan od glavnih ciljeva bio je modernizirati i proširiti mrežu hidroloških postaja, uspostaviti centralni nadzorni upravljački sustav te dodatno osigurati crpne stanice od mogućih prijetnji. Na više od 630 lokacija diljem zemlje postavljeno je 850 suvremenih hidroloških postaja, koje u realnom vremenu prate razinu vodostaja, temperaturu, protok i druge ključne pokazatelje, uključujući i video analizu riječnih korita.

S druge strane, na 24 crpne stanice instalirani su sustavi tehničke zaštite – od videonadzora i protuprovale do nadzora okoliša. Svi prikupljeni podaci slijevaju se u centralni centar u Zagrebu, a podržani su i kroz regionalne centre za brzu reakciju.

"Projekt je važan ne samo za sigurnost građana nego i za jačanje otpornosti Hrvatske na klimatske izazove i prirodne katastrofe. Naši su stručnjaci ponosni što su dali doprinos jednom od najvećih hidroloških projekata u Europi", poručili su iz tvrtke KING ICT, koja je bila ključni tehnološki partner u realizaciji.

Novi sustav omogućuje pravovremeno planiranje preventivnih mjera te tehnološki osnažuje sustav ranog upozoravanja. Time su postavljeni temelji za učinkovitiju zaštitu od poplava, manju materijalnu štetu i veću sigurnost građana u budućnosti.