Pametna rješenja A1 Hrvatska u službi digitalne transformacije kulturnog naslijeđa Šibenika

Spoj kulturne baštine i pametne tehnologije "dogodio se" na trima šibenskim tvrđavama: sv. Mihovil, sv. Ivan i Barone. Zahvaljujući partnerstvu A1 Hrvatska i Tvrđave kulture Šibenik, javne ustanove, uvedena su pametna rješenja koja povećavaju održivost poslovanja i obogaćuju iskustvo posjetitelja

Sustavi za pametno gospodarenje otpadom, biokompostiranje, praćenje okolišnih parametara i digitalno informiranje pretvaraju šibenske tvrđave u primjer digitalne transformacije kulturnoga naslijeđa.

Siniša Staničić, direktor ICT prodaje i rješenja u A1 Hrvatska

„A1 Hrvatska kontinuirano razvija pametna rješenja koja doprinose kvaliteti života u zajednicama, bilo da je riječ o gradovima, općinama ili kulturnim lokalitetima. U suradnji s Tvrđavom kulture Šibenik pokazali smo kako se tehnologija može uklopiti u same temelje kulturne baštine i doprinijeti njezinoj digitalnoj tranziciji i dugoročnoj održivosti. Pametni spremnici za otpad, komposter, digitalni ekrani te sustavi za praćenje kvalitete zraka i buke dokaz su da tehnologija može biti saveznik kulture“, izjavio je Siniša Staničić, direktor ICT prodaje i rješenja u A1 Hrvatska.

Na sve tri tvrđave postavljen je sustav za kontinuirano praćenje kvalitete zraka i razine buke. Prikupljeni podaci prikazuju se posjetiteljima putem devet digitalnih ekrana.

Instalirano je šest pametnih spremnika za otpad – tri na Tvrđavi sv. Mihovila i tri na Tvrđavi Barone, dok je na Tvrđavi sv. Ivana postavljen komposter koji biološki otpad pretvara u korisnu sirovinu, potičući kružno gospodarenje otpadom.

„U suradnji s našim partnerom A1 Hrvatska uveli smo rješenja koja unapređuju način na koji upravljamo tvrđavama i čine ih održivijima. Projekt GIFTSnet, financiran iz programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027., omogućio nam je da kulturnu baštinu ne samo očuvamo, već i obogatimo inovativnim tehnologijama. Time posjetiteljima nudimo kvalitetnije iskustvo i stvaramo primjer dobre prakse za druge kulturne ustanove,“ izjavila je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik.

Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik

Projektima poput ovog A1 Hrvatska potvrđuje svoju ulogu tehnološkog partnera lokalnim zajednicama. U portfelju A1 Hrvatska nalaze se brojna pametna rješenja, od onih rješenja za rasvjetu i promet do sustava za upravljanje otpadom. Time A1 dodatno učvršćuje svoj strateški cilj, a to je izgradnja digitalnih, održivih i povezanijih zajednica.